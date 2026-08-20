Zeci de mii de morți în Europa din cauza caniculei! Trei țări raportează un bilanț dramatic

Publicat la 20.08.2026, 16:24:01

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Valurile de căldură din această vară au provocat deja zeci de mii de decese în Europa. Numai în Germania, estimările provizorii indică aproximativ 14.000 de morți asociate caniculei, în timp ce Franța estimează 7.300 de decese, iar Spania alte 4.500. În total, bilanțul celor trei mari state europene ajunge deja la aproape 26.000 de victime. Europa plătește un preț tot mai mare pentru verile extreme. Cu aproape o lună înainte de începutul toamnei, Germania a raportat un bilanț alarmant: aproximativ 14.000 de persoane ar fi murit în această vară din cauza efectelor caniculei, potrivit unor estimări provizorii realizate de Institutul Robert Koch (RKI), autoritatea sanitară germană. Datele disponibile până la 9 august indică un nivel fără precedent al mortalității asociate temperaturilor extreme. Germania a depășit astfel recordul din 2018, când aproximativ 8.900 de persoane au murit în urma valurilor de căldură. Fenomenul nu este însă limitat la Germania.

Franța a estimat aproximativ 7.300 de decese asociate perioadelor de caniculă, iar Spania a raportat alte 4.500 de decese. Astfel, numai în aceste trei țări, bilanțul provizoriu ajunge la aproximativ 25.800 de morți. Germania, lovită de un val de căldură fără precedent Potrivit Institutului Robert Koch, cea mai mare parte a deceselor estimate în Germania s-a concentrat într-o singură perioadă extrem de fierbinte. Aproximativ 9.500 dintre cele 14.000 de decese asociate căldurii au fost înregistrate în săptămâna 22-28 iunie, când Germania a fost afectată de temperaturi excepționale, care au depășit local 41 de grade Celsius. Cele mai vulnerabile persoane au fost, ca și în alte state europene, vârstnicii. Institutul Robert Koch arată că persoanele cu vârsta de peste 75 de ani au fost cele mai afectate de temperaturile extreme.

Pentru Germania, cea mai populată țară din Uniunea Europeană, cu aproximativ 82 de milioane de locuitori, amploarea fenomenului ridică semne serioase de întrebare cu privire la capacitatea infrastructurii medicale și sociale de a face față unor veri care devin tot mai fierbinți. De ce canicula nu apare întotdeauna ca „cauză a morții” Bilanțul real al victimelor căldurii este dificil de stabilit. În majoritatea cazurilor, canicula nu provoacă direct moartea, așa cum se întâmplă în cazul unei insolații severe. Temperaturile ridicate agravează însă boli deja existente, în special afecțiuni cardiovasculare, pulmonare sau renale. Din acest motiv, căldura nu apare întotdeauna ca o cauză directă în certificatele de deces. Specialiștii utilizează astfel metode statistice pentru a estima mortalitatea suplimentară produsă în perioadele de temperaturi extreme, comparând numărul de decese din timpul valurilor de căldură cu nivelurile obișnuite ale mortalității. „Bilanțul este subestimat” Fostul ministru german al Sănătății, Karl Lauterbach, consideră că numărul real al persoanelor care își pierd viața din cauza temperaturilor extreme ar putea fi chiar mai mare. El a declarat pentru Rheinische Post că bilanțul este probabil subestimat, în condițiile în care Institutul Robert Koch utilizează o metodologie prudentă pentru calcularea deceselor asociate caniculei. În același timp, Lauterbach consideră justificată metoda utilizată de RKI, deoarece aceasta permite observarea evoluției fenomenului și compararea diferitelor perioade de caniculă. Creșterea dramatică a mortalității readuce însă în centrul dezbaterii problema adaptării infrastructurii europene la schimbările climatice. Spitalele și azilele, în fața unei probleme uriașe Una dintre cele mai mari vulnerabilități este infrastructura medicală. Asociația germană a orașelor și comunelor a cerut investiții masive pentru protejarea populației împotriva temperaturilor extreme, în special în spitale și azile de bătrâni. „Spitalele au nevoie de climatizare pentru pacienți, dar și pentru personal”, a declarat președintele organizației, Ralph Spiegler. Potrivit estimărilor citate de presa germană, numai adaptarea infrastructurii medicale ar putea necesita investiții de cel puțin 20 de miliarde de euro. Problema nu este doar confortul pacienților. În timpul valurilor de căldură, spitalele trebuie să facă față simultan unei creșteri a numărului de persoane care au nevoie de îngrijiri medicale și unor condiții dificile pentru pacienți și personal. Europa intră într-o nouă eră a caniculelor Datele din Germania, Franța și Spania oferă o imagine îngrijorătoare: aproape 26.000 de persoane au murit deja, potrivit estimărilor provizorii, numai în aceste trei țări. Iar cifrele sunt departe de a reprezenta bilanțul final al verii. Valurile de căldură devin mai intense și mai frecvente, iar autoritățile europene sunt tot mai presate să transforme adaptarea la temperaturile extreme într-o prioritate de sănătate publică. Pentru milioane de europeni, canicula nu mai este doar un inconvenient al verii. Devine un risc major, comparabil cu alte amenințări la adresa sănătății publice, iar bilanțul din această vară arată cât de nepregătită rămâne încă Europa în fața unei realități climatice tot mai severe.