Bursa de Valori București (BVB) încheie ziua cu ușoare corecții, după două zile de creșteri. Joi, 20 august, au fost puține tranzacții, iar sumele tranzacționate nu au fost mari. Indicele principal al bursei de la București, BET, a încheiat ziua la 36.421,79 puncte, în scădere cu 0,18%. BET-FI stă mai bine, în creștere cu 3,23%.
Zi de corecții la BVB, pe fondul unei lichidități scăzute
Publicat la 20.08.2026, 18:02:51
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