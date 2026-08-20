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Piețe financiareRadu Burlacu

Zi de corecții la BVB, pe fondul unei lichidități scăzute

Publicat la 20.08.2026, 18:02:51

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Zi de corecții la BVB, pe fondul unei lichidități scăzute

Bursa de Valori București (BVB) încheie ziua cu ușoare corecții, după două zile de creșteri. Joi, 20 august, au fost puține tranzacții, iar sumele tranzacționate nu au fost mari. Indicele principal al bursei de la București, BET, a încheiat ziua la 36.421,79 puncte, în scădere cu 0,18%. BET-FI stă mai bine, în creștere cu 3,23%.

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