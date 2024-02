Studiu: Banii, principalul motiv de ceartă în cuplu

Banii despart oamenii. Potrivit unui studiu, aproape 78% dintre români spun că banii reprezintă mărul discordiei în relație, fiind principalul motiv de ceartă în cuplu, iar 53% dintre ei cred că educaţia financiară poate consolida o relaţie, scrie observatornews.ro.

74% dintre cupluri declară că pun bani deoparte, iar cei mai mulți folosesc un produs bancar de economisire, cum ar fi conturi de economii sau depozite.

Totodată, potrivit studiului când e vorba despre gestionarea situaţiilor financiare dificile, 65% dintre cupluri afirmă că s-au adaptat şi au gestionat împreună schimbările financiare aparute iar 13% au răspuns că aceste schimbări au dus la tensiuni in familie.

De asemenea, studiul mai arată că 80% dintre cupluri îşi pun veniturile la comun și că discuta împreună cum sa-și gestioneze bugetul. Mai mult, in încheiere va mai spun că potrivit studiului, datoriile apropie partenerii din cuplu.

A fost o provocare şi o oportunitate pentru noi să aducem sub lupă viaţa de cuplu şi banii în România. Nu am fost surprinşi să descoperim că banii pot fi un factor de tensiune în relaţiile de cuplu, însă am remarcat deschiderea tot mai mare a românilor către educaţie financiară pentru consolidarea relaţiei. În acelaşi timp, am observat diferenţe semnificative între cuplurile analizate, iar aici este un element care ne-a surprins plăcut şi ne oferă optimism: cu cât cuplurile sunt mai tinere, mai educate şi mai profesionalizate, cu atât şi partenerii sunt mai deschişi către progres, mai independenţi financiar, punând mai degrabă bazele unui parteneriat cu drepturi egale. Iar acest lucru este esenţial în reducerea conflictelor şi stimularea unor discuţii echilibrate despre bani. În schimb, majoritatea cuplurilor clasice, cu venituri comune sau dependente de un singur partener, se confruntă cu vulnerabilităţi financiare, corelându-se cu niveluri mai scăzute de educaţie şi venituri. În ansamblu, studiul surprinde o serie de progrese evidente în ceea ce priveşte educaţia financiară la nivel de cuplu, ceea ce ne bucură să observăm, însă reliefează şi o serie de comportamente perimate, care evidenţiază nevoia de a sprijini aceste comunităţi în dezvoltarea unei mai bune înţelegeri şi gestionări a resurselor financiare comune”, arată Adina Vlad, sociolog şi fondator Unlock Market Research.