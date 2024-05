Prețul apartamentelor a crescut în 2024. Prețurile medii cerute de proprietarii de apartamente cu două camere din București au crescut în aprilie 2024 față de aceeași lună a anului trecut, conform unei analize Economica.

În aproape toate cartierele din București apartamentele cu două camere au fost mai scumpe luna trecută decât acum un an, potrivit datelor Anunțul.ro analizate de Economica.net. Într-un singur cartier prețul mediu cerut de proprietari se află sub pragul de 70.000 de euro. Este vorba de Berceni-Giurgiului, unde proprietarii au cerut în medie circa 67.000 de euro, 10% mai mult față de acum un an.

Unde sunt cele mai ieftine apartamente în București

Următoarele cartiere din București unde se găsesc apartamente cu două camere mai ieftine sunt: Drumul-Taberei Ghencea, Pantelimon, Rahova-Sebastian, Colentina-Obor și Titan-Dristor. În aceste zone, prețurile medii cerute de proprietari nu trec de 80.000 de euro.

Dintre acestea, doar în Pantelimon prețurile s-au redus ușor față de aprilie anul trecut: minus 2%. În celelalte, creșterile sunt de cel mult 10%.

1.578 de euro/mp util a fost prețul mediu al apartamentelor din București în primul trimestru din acest an, potrivit unei analize realizată de Imobiliare.ro, în creștere cu 2,3% în ultimele trei luni.

Chiar dacă nu cu mult, Constanța și Craiova au depășit prețul mediu pe mp al apartamentelor din București. Cele mai scumpe orașe sunt Cluj-Napoca și Brașov.