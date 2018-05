Victor Ponta are și el premierul lui. E o femeie celebră!

Ganditi-va cat de bine ar arata Romania cu un asemenea Premier/ si sunt convins ca , in afara de Corina Cretu, ar putea fi si alte persoane care indeplinesc criteriile necesare! Dar noi stam cu cineva Premier doar pentru ca asculta orbeste de Liviu Dragnea si executa orice ordin?!?! Mare greseala – mare prostie, a mai scris Ponta, care a adăugat că ” Acest nou Premier si Guvern trebuie sa fie din / sau sa aiba sprijinul PSD, Alde, ProRomania , chiar PNL si al oricarui alt partid politic responsabil din Parlament – sa poata colabora si cu Presedintele Iohannis ca sa nu ne facem de ras in fata europenilor spaland “rufele murdare” in fata lor! ”

Victor Ponta a lansat oficial Partidul Pro România, al cărui cofondator este, alături de Daniel Constantin și Sorin Pâslaru.

La eveniment a participat și liderul PSD Ecaterina Andronescu, fost ministru al Educației.

Ponta a criticat din nou partidul pe care l-a condus, PSD, făcând aluzie la gafele premierului Viorica Dăncilă. El a spus că își dorește să vadă în partidul său oameni care știu să vorbească limba engleză, dar și limba română.

”Sunt social democrat, dar cred în elite. Și cred că o societate nu poate să progreseze scoțînd în față mediocrități, analfabeți politic, oameni care se califică pe un singur criteriu, al obedienței și credinței față de o structură politică sau de un lider politic.

Din acest motiv, mi-aș dori ca în acest proiect să am alături oameni care știu să vorbească și limba română și limba engleză, care au cunoștințele și au avut ocazia să se certifice în domeniul în care au activat.” – a spus Victor Ponta.