Viitorul sportului. Spațiul dintre finanțe și divertisment

Web 3.0, AR, VR, AI, ML. Acronimele viitorului. Pentru toate, sportul este un câmp experimental deosebit de ofertant. Big Data și Big Five. Premier League, NBA, NFL, Formula 1. Dataism și Umanism. Spațiu și timp. Jacques Attali, unul dintre vizionarii începutului de mileniu, nu s-a înșelat deloc. Pentru el, asigurările și divertismentul reprezintă principalii piloni ai economiei viitorului. Și datorită lor, fenomenul Kylian Mbappé devine mai ușor de înțeles. Divertisment scânteietor, la scară planetară. Finanțe și angajament. Oameni și bani, în cel mai alert ritm posibil. Și se întâmplă chiar acum. Sportul va fi mereu prezent.



Mai mult angajament

Probabil că într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat, VAR-ul (Video Assistant Referee) nu va fi doar un instrument al arbitrilor. Prin intermediul unei aplicații livrate odată cu biletul de intrare pe stadion, fanii vor putea să analizeze individual orice fază controversată. Aplicația instalată pe smartphone le va permite să facă același lucru de pe canapeaua de acasă, din fața televizorului. Prin tragere la sorți, fanii care au analizat corect vor fi premiați cu produse comerciale ale echipei favorite.



De asemenea, prin intermediul AI, fanii vor avea posibilitatea aproape instantanee de a vedea soluția optimă de finalizare a unei faze de joc, așa cum nu a fost realizată în teren cu câteva secunde mai devreme.



În plus, vestiarele virtuale ale echipelor favorite vor oferi pe lângă NFT-urile dedicate merchandising-ului, agende de joc cu statistici ale fiecărui jucător în parte, în timp real, și soluții tactice pentru jocul aflat în desfășurare. Astfel, grație unui nivel de implicare fără precedent, fiecare fan va deveni un veritabil antrenor virtual. Indiferent dacă se află pe stadion, acasă, sau pe un continent diferit.



Gamingul electronic, strategie de diversificare a veniturilor din ce în ce mai lucrativă, va deveni o prezență constantă în lumea sportului. Competițiile e-sport au șanse mari să se transforme în discipline distincte la Jocurile Olimpice, atât timp cât își mențin capacitatea de monetizare.



Atletul cibernetic

Lucrurile se vor schimba foarte mult și în teren. Datorită evoluției infrastructurii digitale, jucătorii vor putea comunica direct între ei chiar în timpul derulării fazelor de joc. Desigur, în funcție de specificul jocului și implicit, de oportunitățile oferite de această inovație.



În afara terenului, o interfață electronică implantată, compatibilă din punct de vedere biologic, va înlocui obișnuita modalitate de testare antidoping. Acest device va depista orice marker incompatibil cu performanța naturală, indiferent dacă vorbim despre steroizi anabolizanți, autotransfuzii sangvine, laser intravenos, doping genetic sau chiar digital. Aplicația va fi actualizată în timp real, și va fi susținută de modele create instantaneu de AI, menite să prevină și să contracareze substanțele sau metodele create în laborator. Informațiile vor fi integrate într-o bază de date accesibilă în timp real, care va mări astfel anvergura a ceea ce numim Revoluția Datelor.



Asigurările vor fi în tot și în toate

Așadar, tehnologia va fi peste tot. Nu doar în jurul sportivului, ci și în interiorul lui. Însă cea din jurul său va deveni un spațiu din ce în ce mai atent analizat. Și asta, pentru că într-o lume în care resursa financiară este din ce în ce mai rară, ea va fi din ce în ce mai riguros manageriată.



Este foarte posibil ca salariile să fie plătite în funcție de potențialul angajaților, așa cum este el prefigurat de tipul de asigurare. Profilul angajatului va fi completat probabil de dedicația sa față de muncă, așa cum reiese din datele privind odihna și alimentația.



Sportivii plătiți cu zeci de milioane de dolari anual nu vor face excepție. Dimpotrivă. Din acest motiv, gadget-urile electronice vor deveni o prezență cotidiană, permanent asociată performanței sportive. Managerii cluburilor vor compara datele biologice monitorizate non-stop, cu datele statistice de joc, vor trage concluzii și vor plăti în consecință. Pentru salariile fabuloase, sportivii de excepție vor face dovada loialității lor, printr-un mod de viață excepțional.



Analiza care ia în calcul numărul orelor de somn, alimentația sănătoasă, numărul de calorii consumate, timpul dedicat refacerii după efort și alte activități corespunzătoare unei vieți echilibrate, va fi comparată cu modelul virtual generat de AI, în funcție de tipologia fiecărui sport și a fiecărui sportiv în parte.



Soft power și sportswashing

Potrivit celor mai recente tendințe, sportul pare a fi devenit așa cum se spune, “terenul de joacă al celor bogați”. Dacă actuala ordine geopolitică, acum foarte fragilă, va fi păstrată, sportul va fi terenul de joacă al celor și mai bogați. Modelele de business dezvoltate în Premier League sunt relevante. Strategia proprietății multi-club pare a fi cea mai eficientă și are deja multi adepți, fie ei din SUA sau din Orientul Mijlociu. Rămâne doar ca sistemul legal, susținut de cel moral, să fie respectat cu adevărat.



În caz contrar, gruparea sporturilor în ligi închise, pe mai multe niveluri, în funcție de forța financiară, pare a fi singura opțiune viabilă pentru prevenirea dezechilibrelor majore dintre cluburi. Mai ales în condițiile în care sportul va fi utilizat din ce în ce mai mult ca instrument de prim-rang al strategiei soft power, pe toate meridianele lumii.



Și totul, până la acea situație ideală, când dincolo de tulburările socio-politice, și datorită rațiunii care va fi recuperat terenul pierdut în fața științei, sportul va deveni singura scenă a confruntării dintre națiuni.



Finanțarea publică a sportului în viitor reprezintă un caz special. În funcție de specificul fiecărui sistem – social, corporatist, misionar sau birocratic – o tendință va deveni din ce în ce mai evidentă. Această tendință va consta în despărțirea clară dintre sportul pentru comunitate și cel comercial. Originea lor va fi însă trunchiul comun dezvoltat în școli, licee și universități. În cazul sportului comercial, superstarurile descoperite și crescute în acest sistem, vor lua drumul superligilor, care în mod neoficial, pot fi numite deja ligi închise, ca urmare a clivajelor financiare.



Protejarea mediului, a corpului și a jocului

În campania de promovare a CM 2023, Cupa Mondială a fetelor, din Australia și Noua Zeelandă, am văzut un teren de fotbal amplasat la poalele Muntelui Cook sau Aoraki, așa cum este numit în cultura Maori. Am avut așadar un teren de fotbal pe tărâmul Stăpânului Inelelor, probabil, o îmbinare uluitoare între marketing și literatura fantastică.



Întâmplătoare sau nu, această îmbinare este un efect concret al intersecției dintre lucrativ și imaginativ. Este încă o confirmare a faptului că sportul poate oferi acele scântei creative apărute mereu la întâlnirea dintre culturile lumii. În plus, zona a fost protejată. Întregul demers a fost realizat fără utilaje industriale și fără a forța mediul înconjurător.



Este din nou foarte posibil ca aceste idei de marketing să se transforme în viitor într-un demers generalizat, ca reprezentare a efortului global de a avea un mediu protejat și o planetă mai curată. Sportul, datorită fanilor săi universali, poate face acest lucru. Mai mult, știm că viitorul este imprevizibil. Iar lupta pentru o planetă mai curată poate însemna o încleștare pentru recuperarea naturii pierdute și ieșirea din Antropocen. Va fi mai mult decât un joc. Va fi o competiție pentru regăsirea adevăratelor valori umane, așa cum pot fi ele exprimate în teren, în absența dopingului – fie el genetic, financiar sau chiar digital.



Suntem în spațiu

Într-adevăr, sportul nu este doar o simplă extensie a industriei de divertisment. În următorii ani va deveni zona de prim-plan a acestei industrii și poate chiar mai mult decât atât. Pentru că beneficiază de o structură dramatică demnă de cel mai elaborat scenariu și în plus, este propulsat de cel puțin două trăsături excepționale: se derulează în direct, și tocmai de aceea, este imprevizibil.



Și poate că sportul va redeveni joc. Va fi o provocare mai mare decât orice competiție organizată în spațiu. În satul universal, fără obstacolul gravitației, protejați de costume și eventual doar prin puterea kinestezică a gândului, orice întrecere inspirată de jocurile oamenilor, este foarte posibilă. Dar, suntem în spațiu. Avem un playground nemărginit de culoare albastră, cu aer, soare, vânturi și ploi. Depinde doar de fiecare jucător în parte, dacă jocul poate fi păstrat.



Dacă da, avem toată infrastructura necesară pentru a transmite oriunde în Cosmos, către toate civilizațiile interesate. Contracost sau nu. Costurile și beneficiile urmează a fi atent analizate într-un plan de business elaborat, în funcție de specificul și particularitățile audienței…