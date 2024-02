Vodafone scumpește abonamentele clienților business

Vodafone scumpește abonamentele. Mai exact, este vorba despre abonamentele business. Astfel că, abonamentele la telefonia mobilă, fixă și de internet pentru persoane juridice se vor scumpi cu 8% pentru serviciile activate sau pentru care contractele au fost reînnoite după data de 15 iunie 2023. Măsura a fost luată pentru a susţine nivelul inflației și se încadrează în clauza introdusă anul trecut, prin care compania își rezerva dreptul să coreleze tarifele cu nivelul inflației. Operatorul a început deja să notifice clienţii afectaţi de majorarea preţurilor.

”Ultimul an a fost un an greu resimțit în multe industrii. Analizele Eurostat, Oficiul de Statistică al Comunităților Europene, asupra indicelui prețurilor de consum pentru anul 2023 comparativ cu anul 2022, indică o rată medie de modificare a prețurilor de consum pentru România de 9,7%, așa cum rezultă din rapoartele publicate de către Eurostat, dar și de către Institutul Național de Statistică în Comunicatul din data de 12 ianuarie 2024, în ușoară scădere față de anul anterior. Întrucât știm că sectorul economic privat a resimțit o presiune considerabilă în ultimul an și pentru că dorim să fim în continuare alături de dumneavoastra, vă informăm că urmează să indexăm prețul serviciilor mobile de voce și date și al serviciilor de telefonie fix și internet activate sau pentru care a fost reînnoit contractul după data de 15 iunie 2023 cu un procent mai mic față de cel publicat de către Eurostat, respectiv 8%.

Reamintim că implementarea indexării valori tarifelor servicilor noastre cu indicele armonizat al prețurilor de consum comunicată prin prezenta înștiințare este efectuat în conformitate cu prevederile articolului 7.2 din Clauze Contractuale Principale privind furnizarea serviciilor care stipulează:

Având în vedere anumite fluctuații ale prețurilor bunurilor și serviciilor pe piață de natură a afecta echilibrul contractual, în vederea restabiliri acestuia, părțile convin ca tarifele pentru serviciile Vodafone sã poata fi indexate, cu o frecvență anuală, prin simpla notificare transmisă de către Vodafone odată cu factura, anterior aplicării indexării. Indexarea se va face in funcție de indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC), respectiv rata inflatiei, stabilite pentru România de către Eurostat, Oficiul de Statistică al Comunităților Europene, fără a putea depăși, însă, un procent de 15% pe an. Partile convin ca indexarea anuala a tarifelor în raport cu rata inflației nu reprezintă o modificare unilateral a pretului contractului, posibilitatea de indexare și mecanismul acesteia fiind agreate de parti încă de la încheierea contractului. Clientul declara in mod expres că a citit, înțeles și acceptat prezenta clauză”, se arată în notificarea pe care Vodafone România a trimis-o clienților în luna ianuarie.