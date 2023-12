Adrian Năstase: ”Tehnologia începe să ne controleze viețile”

Adrian Năstase, fost premier al României, a fost invitatul lui Marius Tucă într-o ediție transmisă live de Gândul.

El a spus că tehnologia începe să ne controleze viețile, iar controlul poate să fie preluat de o mașinărie cu putere de decizie.

”Tehnologia începe să ne controleze viețile. Mi-e teamă de ce urmează să se întâmple. Am văzut niște lucruri absolut incredibile în China. Bănuiesc că și în Statele Unite lucrurile se întâmplă la fel, oarecum în același fel.

Îngrijorarea este clară, pentru că nu e vorba doar de un sprijin pentru ceea ce vrem noi să facem ca oameni. Este vorba de faptul că la un moment dat, controlul poate să fie preluat, nu de către lideri politici, poate să fie preluat efectiv de o mașinărie, de un soft care să decidă într-un anumit fel și să genereze dezastre.

Am fost la o firmă, aceasta este o platformă care a început în urmă cu aproape 20 de ani să funcționeze și care oferă produse, servicii. În tehnologie a dobândit deja vreo 6000 de brevete de invenții, are flote de avioane, are drone pentru transport, are construcții.

Firma aceasta are 500.000 de angajați. Am un punctaj de la partid și trebuie să-l urmez. Vorbeam despre inteligența artificială, pentru că firma aceasta funcționează deja prin inteligența artificială”, a spus Adrian Năstase.