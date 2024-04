Adrian Veştea anunţă că Guvernul a aprobat reorganizarea Ministerului Dezvoltării, care prevede reducerea funcţiilor de demnitate publică cu 25% / Instituţia va funcţiona cu 701 funcţionari publici, cu 5 secretari de stat şi 3 subsecretari de stat

”În urmă cu 10 luni, când am preluat portofoliul de ministru al dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, am găsit un minister care derula proiecte de miliarde de lei pentru dezvoltarea comunităţilor locale din toată ţara. Discutând cu factorii de decizie din minister, am ajuns la concluzia că, pentru a ne atinge obiectivele ambiţioase, trebuie să ne eficientizăm activitatea, să ne optimizăm fluxurile de muncă, să ne asumăm noi sarcini şi să ne orientăm spre noi proiecte”, a scris ministrul Dezvoltării pe Facebook.

Adrian Veştea anunţă că Guvernul a aprobat în şedinţă reorganizarea instituţiei.

”Astfel, ieri, ca urmare a propunerilor MDLPA, Guvernul a aprobat reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, care prevede reducerea funcţiilor de demnitate publică cu 25%, desfiinţarea posturilor vacante şi a funcţiilor de şef de birou, precum şi reducerea numărului total al funcţiilor publice de conducere”, spune Veştea.

Ministrul precizează că ”din momentul în care decizia Guvernului va fi publicată în Monitorul Oficial, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, va funcţiona cu 701 funcţionari publici, cu 5 secretari de stat şi 3 subsecretari de stat”.

”Sunt convins că, printr-o structură flexibilă şi eficientizată, ne vom atinge ţintele stabilite”, mai afirmă ministrul Adrian Veştea.