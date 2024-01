Afaceristul Călin Donca îl cheamă la tribunal pe Dorian Popa: ”Nu a investit nici 20.000 de euro, nici 24.000, nici 15.000!” Ce daune îi cere influencerului/VIDEO

Afaceristul Călin Donca, în prezent îl cheamă la tribunal pe Dorian Popa pentru defăimare!

În prezent în arest la domiciliu, după trei luni petrecute în spatele gratiilor, după ce a fost acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, evaziune fiscală, înșelăciune și manipularea pieței de capital, tânârul milionar nu-l iartă pe Dorian Popa. Îl acuză de defăimare! După arestarea lui Donca de ofițerii de la Combaterea Crimei Organizate, Dorian, care susține că a investit 24.000 de euro într-un parc fotovoltaic al afaceristului brașovean, a declarat despre afacerile cu acesta că este posibil să ”fie părtaș la o escrocherie”.

Călin Donca îi cere lui Dorian Popa daune materiale suma cu care s-a înțeles cu Doria Popa pentru ca acesta să promoveze în online afacerea și suma pe care influencerul pretinde că a investit-o.

”L-am notificat pe Dorian Popa, cerând daune materiale suma pe care el pretinde că a plătit-o către mine plus suma pe care am plătit-o către el concret pentru promovarea activității pentru parcurile fotovoltaice (…) Dacă nici de această dată nu va răspunde în termenul cuvenit, va trebui să mă adresez mai departe instanțelor de judecată, să fac demersuri legale spre a putea să îmi apăr reputația. Nu aș fi început nimic din ce fac acum, dacă, în primul rând, el nu m-ar fi defăimat fără ca el să aibă o susținere din partea unei surse oficiale”, spune Călin Donca într-unul din filmulețele postate pe YouTube prin care ar aduce dovezi ale relației sale de afaceri cu Dorian Popa. ”De ce să minți, să defăimezi un proiect care funcționează în mod corect, când eu te-am plătit pentru promovarea acelui proiect. Am ajuns să fiu defăimat exact pentru activitatea pentru care eu te-am plătit”, este punctul de vedere al lui Călin Donca.