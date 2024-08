Permisul de conducere, noul obiectiv al Anei Maria Bărbosu

Ana Maria Bărbosu vrea să fie șoferiță

Gimnasta noastră și-a primit vineri medalia de bronz cucerită la Jocurile Olimpice și acum e gata de o nouă provocare

La 11 zile de la finala de la sol din cadrul Jocurilor Olimpice, Ana Maria Bărbosu a primit, în sfârșit, medalia de bronz cucerită la Paris. Ea a fost premiată la București, la sediul COSR.

Încă mai dor imaginile cu lacrimile de durere ale Anei Maria de la Paris, din momentul în care a aflat că acel loc 3 pe care se clasase corect, fusese anulat de o decizie incorectă a arbitrelor. Toată lumea își amintește că în acele clipe ea fluturase deasupra capului un drapel al României pe care erau scrise diverse mesaje.

Acum, Ana a spus povestea acelui drapel pe care l-a luat special de acasă pentru a-l avea în asemenea momente de bucurie.

„Steagul îl am de la părinți, de acasă, mi l-au dat să-l am cu mine și cu o zi înainte am rugat colegele să-mi scrie, să-mi semneze pe el să-l am amintire și pe doamna Corina și pe Foti, fizioterapeutul nostru. A scris acolo fiecare ce a simțit” – Ana Maria Bărbosu, gimnastă medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice.

Ana a primit vestea că va intra în posesia medaliei de bronz în timp ce se afla acasă, la Focșani. Au fost zile pline pentru sportiva noastră, care abia de acum se poate bucura de vacanță.

„Eram acasă, pe canapea, stăteam cu prietena mea, când am aflat că am primit medalia. Perioada de la Focșani a fost una foarte agitată, foarte multe cereri de interviuri, declarații, nu pot spune că a fost chiar o vacanță, dar dacă a dus la acest eveniment sunt recunoscătoare pentru tot și o să intru în vacanță” – Ana Maria Bărbosu, gimnastă medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice.

Ana a avut parte de mai multe surprize. Nu doar că a primit medalia de bronz, dar a primit, într-o altă festivitate, și cadoul acordat de Ion Țiriac, un automobil de lux. Acesta va sta deocamdată în garaj, pentru că ea nu are carnet, însă nu pentru mult timp.

„Acordarea medaliei a fost un moment special, este un vis împlinit și sunt foarte recunoscătoare pentru antrenorii, colegele, familia și federația și toți care au fost alături în această perioadă. Nu am carnet, dar imediat ce ajung acasă de la mare mă voi apuca de școala de șoferi. Deja am avut ocazia să mi se ofere aceste cursuri la o școală din Focșani și, fiind foarte drăguți, cu tot dragul am mers la ei. Abia aștept să încep orele de condus și să și iau carnetul” – Ana Maria Bărbosu, gimnastă medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice.

Și-a cumpărat un lănțișor cu cercurile olimpice și Turnul Eiffel

De la Paris, Ana nu s-a ales doar cu medalia. Ea și-a cumpărat și un lănțișor de argint cu cercurile olimpice și cu Turnul Eiffel. Iar în această perioadă e bijuteria ei preferată.

„Cu siguranță e un lănțișor special și am simțit în perioada asta că e nevoie să-l port” – Ana Maria Bărbosu, gimnastă medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice.

Vacanța Anei Maria Bărbosu va mai dura aproximativ două săptămâni, după care va reveni la antrenamente. Chiar dacă parcă nu mai vrea să se despartă de medalia olimpică, sportiva noastră spune că o va lăsa medalia acasă, alături de celelalte trofee,

„Momentan programul transmis e că pe 5 septembrie trebui să fim la viza medicală în București iar pe urmă sau până atunci o să ni se transmită alte informații. Medalia cred că mai bine e să o las acasă. E un lucru mai mult simbolic al muncii mele și cel mai bine stă acasă în camera mea cu restul de medalii” – Ana Maria Bărbosu, gimnastă medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice.

Medalia de bronz i-a revenit Anei Maria Bărbosu după decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv, în urma acțiunii depuse de Federația Română de Gimnastică. Astfel, s-a demonstrat că acea contestație depusă de delegația americană, prin care Jordan Chiles urcase pe locul 3, fusese depusă cu patru secunde mai târziu decât termenul legal, astfel că efectele ei au devenit nule.

Ana a urcat pe locul 3, cucerind medalia de bronz. Ea a fost urmată de Sabrina Maneca-Voinea și, pe 5, de Jordan Chiles. Drept urmare, a primit medalia într-o ceremonie organizată vineri, la București, pe esplanada din fața Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

Chiar dacă se știe că Chiles trebuie să înapoieze bronzul olimpic, medalia primită de Ana nu este aceea care se află încă acasă la americancă, ci este vorba de o medalie nouă remisă de Comitetul Internațional Olimpic.