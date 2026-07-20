Publicat la 20.07.2026, 13:37:31

Cupa Mondială din 2030 se anunță una dintre cele mai neobișnuite ediții din istoria competiției. Turneul va celebra 100 de ani de la primul Campionat Mondial și va veni cu o formulă fără precedent. Meciurile se vor desfășura pe trei continente, iar șase echipe sunt deja calificate datorită statutului de țări organizatoare. După încheierea recentă a Cupei Mondiale din 2026, câștigată de Spania, FIFA își îndreaptă atenția către ediția aniversară din 2030, care va marca un secol de la primul Campionat Mondial.

Cele șase echipe calificate direct

Federația Internațională de Fotbal a acordat calificarea automată tuturor statelor implicate în organizarea competiției. Astfel, la turneul final sunt deja calificate Spania, Portugalia, Maroc, Uruguay, Argentina și Paraguay. Primele trei sunt gazdele principale ale competiției, în timp ce Uruguay, Argentina și Paraguay vor organiza meciurile inaugurale dedicate aniversării centenarului Cupei Mondiale.

Debut simbolic pe stadionul unde a început legenda

Turneul va debuta pe 8 și 9 iunie 2030, în America de Sud. Primul meci este programat pe legendarul stadion Estadio Centenario din Montevideo, arena care a găzduit și finala primei ediții a Campionatului Mondial, disputată în 1930. După această deschidere cu o puternică încărcătură istorică, competiția se va muta în Europa și Africa, unde meciurile vor începe în perioada 13-14 iunie. Finala Cupei Mondiale este programată pentru 21 iulie 2030.

Campionatul Mondial din 2030 va intra în istorie printr-o serie de elemente fără precedent.

Pentru prima dată, competiția va avea gazde principale pe două continente – Europa și Africa –, reprezentate de Spania, Portugalia și Maroc. În același timp, meciurile aniversare organizate în Uruguay, Argentina și Paraguay vor face ca turneul să se desfășoare efectiv pe trei continente.

De asemenea, ediția din 2030 va marca revenirea Cupei Mondiale în Africa, după turneul organizat în 2010 de Africa de Sud. Totodată, va fi pentru prima dată când competiția va fi găzduită în nordul continentului african, datorită Marocului.

Ar putea participa 64 de echipe

În prezent, Cupa Mondială este programată să reunească 48 de naționale, format introdus începând cu ediția din 2026. Totuși, președintele FIFA, Gianni Infantino, a anunțat că va propune o nouă extindere, până la 64 de echipe. Dacă această propunere va fi aprobată, ediția aniversară din 2030 va deveni cea mai mare Cupă Mondială organizată vreodată, atât din punctul de vedere al numărului de participante, cât și al dimensiunii logistice.

Meciurile turneului final vor fi disputate pe mai bine de 20 de stadioane din 20 de orașe, transformând Cupa Mondială 2030 într-un eveniment global fără precedent.

Veniturile estimate de FIFA din Cupa Mondială 2026 au fost de aproximativ 8,9 miliarde de dolari, un record pentru competiție.