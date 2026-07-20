Publicat la 20.07.2026, 03:05:00

Naționala Spaniei a câștigat Cupa Mondială 2026, după ce a învins Argentina cu 1-0, după prelungiri, în finala disputată pe MetLife Stadium din New Jersey. Ferran Torres a înscris golul decisiv în minutul 106, într-un meci dominat de spanioli, în care Lionel Messi a fost aproape anihilat, Argentina a rămas în inferioritate numerică, iar două goluri au fost anulate. „La Roja” cucerește astfel al doilea titlu mondial din istorie, după cel obținut în 2010.

Spania a început finala într-un ritm foarte bun și a fost echipa care a controlat jocul încă din primele minute. Lamine Yamal și Dani Olmo au creat prima mare ocazie în minutul 5, însă Emiliano „Dibu” Martinez a intervenit salvator.

Până la pauză, ibericii au continuat să domine posesia și să împingă jocul spre poarta Argentinei, fără însă să găsească drumul spre gol. Oyarzabal și Cucurella au fost aproape de deschiderea scorului, în timp ce campioana en-titre nu a reușit să pună în pericol poarta lui Unai Simon.

Argentina, fără șut pe poartă în timpul regulamentar

În repriza secundă, presiunea Spaniei a crescut. Martinez a avut mai multe intervenții decisive la șuturile lui Baena, Ferran Torres, Pedri și Cubarsí, menținând scorul egal.

Situația Argentinei s-a complicat și mai mult în minutul 82, când Enzo Fernandez a fost eliminat după ce a primit al doilea cartonaș galben.

De remarcat este faptul că Argentina nu a reușit să trimită niciun șut pe spațiul porții în cele 90 de minute regulamentare, fiind dominată aproape complet de campioana Europei.

Ferran Torres a decis finala

Prelungirile au continuat în aceeași notă. Nico Williams a înscris în minutul 96, însă reușita a fost anulată pentru fault în atac.

Golul decisiv a venit în minutul 106. Nico Williams a recentrat cu capul în fața porții, iar Ferran Torres a reluat imparabil pentru 1-0.

Atacantul spaniol a mai înscris o dată în minutul 113, însă reușita a fost anulată pentru ofsaid.

Argentina a încercat să forțeze egalarea pe final. Messi a avut primul șut pe poartă abia în minutul 116, iar în ultimele secunde Senesi și Giuliano Simeone au ratat două ocazii importante.

Al doilea titlu mondial pentru Spania

Succesul de la New Jersey aduce Spaniei al doilea trofeu mondial din istorie, după cel cucerit în Africa de Sud, în 2010.

Pentru Argentina, înfrângerea pune capăt încercării de a deveni prima națională după Brazilia care își apără cu succes titlul mondial.

Finala a fost precedată de un spectacol de amploare. Jennifer Hudson a interpretat imnul Statelor Unite, iar Robbie Williams, Nicole Scherzinger și Laura Pausini au cântat imnul oficial al FIFA. Actorul Tom Cruise a susținut un discurs dedicat spiritului competiției și rolului Cupei Mondiale în unirea oamenilor din întreaga lume.