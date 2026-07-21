Publicat la 21.07.2026, 09:38:22

După performanța impresionantă de anul trecut, când a înotat timp de 72 de ore fără oprire în Canalul Siderurgic din Călărași, fostul militar de carieră și înotătorul în ape deschise Mihai Badea revine într-un nou rol. Între 23 și 26 iulie, acesta organizează festivalul internațional „72 Swim 4 Dreams”, un eveniment caritabil care îmbină sportul, muzica și implicarea comunității pentru susținerea proiectului „Casa de la Călărași”, dedicat copiilor cu dizabilități și familiilor lor.

Anul acesta, provocarea extremă este preluată de Alex Nicoară, sportivul care în 2025 i-a fost alături lui Mihai în apă timp de 24 de ore și care va încerca acum să înoate singur 72 de ore neîntrerupt, într-o cursă menită să atragă donații pentru construirea centrului.

„Este un eveniment caritabil, un festival de înot care se întinde pe patru zile. Tot ceea ce facem are un singur scop: «Casa de la Călărași». Este un proiect dedicat familiilor care au copii cu dizabilități, un loc în care acestea să poată avea un răgaz într-o viață care este, de multe ori, aceeași luptă în fiecare zi”, spune Mihai Badea.

De la recorduri în apă la organizarea unui festival

După ani în care și-a împins limitele în competiții extreme, Mihai Badea recunoaște că rolul de organizator este mai dificil decât cel de sportiv.

„Anul trecut doar ceream și primeam tot ce aveam nevoie. Acum am descoperit cât de complicat este să organizezi un astfel de eveniment. Apar permanent probleme și responsabilități. Îmi doresc ca Alex să aibă parte de aceeași experiență pe care am avut-o eu”, afirmă coordonatorul secției de natație a Clubului Sportiv Municipal București.

Sportivul spune că cea mai mare susținătoare a sa rămâne bunica Mărioara, care a împlinit în această primăvară 98 de ani.

„Ea este cea care îmi spune mereu că trebuie să fac ceva important în viață și să nu trec prin lume fără să las ceva în urmă. Mama și soția ar prefera să mă opresc, dar bunica mă încurajează întotdeauna să merg mai departe”, povestește Badea.

El recunoaște că în toate provocările extreme s-a confruntat și cu momente de teamă.

„De fiecare dată am avut gândul că aș putea muri. Corpul este ca o baterie și poate ajunge la epuizare. Mi-a fost frică, dar am trecut peste aceste momente.”

După maratonul de 72 de ore din 2025, Mihai a luat o pauză de la înotul în ape deschise, perioadă în care a ajuns la 100 de kilograme. În ultimele luni însă a revenit la forma fizică dorită, reușind să slăbească 12 kilograme fără să piardă masă musculară.

Patru zile de competiții și concerte

Festivalul transformă Călărașiul într-un punct de atracție pentru sportivii și pasionații de înot în ape deschise. Evenimentul se desfășoară între Canalul Siderurgic și Portul Turistic și include curse pentru toate nivelurile de experiență.

Participanții vor putea lua startul în probe de 500 de metri, 1.500 de metri, 3.000 de metri și maratonul de 15 kilometri, iar pe lângă competițiile sportive sunt programate concerte, momente artistice și un campionat de Kendama.

Organizatorii spun că interesul a depășit așteptările, motiv pentru care numărul locurilor disponibile a fost suplimentat pentru participanții veniți din București, Brăila, Galați și Călărași.

„Vrem ca oamenii să se simtă bine și în siguranță. Canalul Siderurgic este un loc excelent pentru sporturile acvatice și ne dorim ca acest festival să lase o moștenire importantă orașului”, spune Mihai Badea.

Alex Nicoară preia provocarea

Mihai Badea povestește că Alex Nicoară a acceptat aproape imediat provocarea de a înota trei zile și trei nopți.

„La început a fost puțin șocat, dar răspunsul lui a fost foarte rapid: «Da». Pentru mine este o mare onoare ca cineva să ducă mai departe cursa pe care am început-o. Încerc să-i transmit tot ceea ce am învățat din experiențele mele.”

O casă pentru copiii cu dizabilități

Scopul principal al festivalului este strângerea de fonduri pentru „Casa de la Călărași”, un centru destinat copiilor cu dizabilități și familiilor acestora, gândit ca spațiu de recuperare și de sprijin.

Proiectul urmează să fie construit în următorii patru ani, iar organizatorii invită atât persoanele fizice, cât și companiile să contribuie prin donații financiare sau materiale de construcții.

Cei care doresc să susțină inițiativa pot trimite un SMS cu textul „ZIDIM” la numărul 8864, activând o donație lunară de 4 euro, direcționată integral către construirea centrului.

„Tot ceea ce construim rămâne acolo. Vrem să le arătăm acestor familii că nu sunt singure și că facem tot ce putem pentru a le fi alături”, spune Mihai Badea.

Legende ale înotului mondial ajung la Călărași

Ediția din acest an va reuni și nume importante din înotul mondial în ape deschise.

Invitatul special este Martin Strel, legenda slovenă care deține cinci recorduri Guinness pentru traversarea unor fluvii precum Amazonul, Mississippi, Dunărea și Yangtze. Cu această ocazie, el va deveni ambasador internațional al proiectului „72 Swim 4 Dreams”.

La festival va participa și Miodrag Radionov, unul dintre cei mai cunoscuți înotători ai Serbiei, alături de sportivi de elită din Republica Moldova.

„Faptul că astfel de legende aleg să vină la Călărași este o confirmare că proiectul nostru și cauza pentru care înotăm au devenit cunoscute la nivel internațional”, afirmă Mihai Badea.

Camerele centrului vor purta numele copiilor care l-au inspirat

Mihai Badea spune că primii beneficiari ai viitorului centru vor fi copiii de la Fundația CID, cei care l-au inspirat încă de la prima sa provocare în ape deschise.

„Am fost inspirat de Petruț, Ștefan, Barbu și Cristina. Mi-am dorit ca fiecare cameră din această casă să le poarte numele, iar ei să fie primii copii care vor veni acolo.”

Organizarea festivalului este coordonată împreună cu Lidia Feher, cofondatoarea evenimentului.

„Lidia este omul din umbră care a construit întregul concept al festivalului. Eu mă ocup de partea sportivă, iar ea a reușit să transforme această idee într-un eveniment de amploare pentru întreaga comunitate”, conchide Mihai Badea.