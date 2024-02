Anchetă în India după ce un marfar cu pietriş parcurge 70 de kilometri fără conductor cu 100 de kilometri pe oră

”Am ordonat o anchetă”, a anunţat un purtător de cuvânt al Northern Railways, Deepak Kumar, la o zi după incident, precizând că nu s-a înregistrat nicio victimă.

A driverless train was spotted travelling at nearly 60mph (100kmh) in India.

According to authorities, no-one was hurt but an investigation has been launched.

More:

— Sky News (@SkyNews)

Duminică, aproximativ 50 de vagoane încărcate cu pietriş au circulat ”singure”, cu 100 de kilometri pe oră, din statul Jammu şi Caşmir (sud) până în statul Punjab (nord).

Cursa nebună a trenului a fost oprită cu ajutorul unor blocuri de lemn plasate pe şine.

Incidentul a avut loc la plecarea din Gara Jammu, unde trenul a staţionat pentru a permite schimbarea echipajului, scrie presa locală.

După debarcarea conductorului şi echipajului acestuia, trenul a plecat singur, la vale.

Toate pasajele la nivel de pe ruta marfarului au fost închise, în vederea evitării unui accident.

India, care deţine una dintre cele mai vaste reţele feroviare din lume, a înregistrat un număr mare de accidente de tren sângeroase în istoria sa.

Siguranţa s-a îmbunătăţit în ultimii ani, în urma unor investiţii şi îmbunătăţiri tehnice.

Cel mai sângeros accident din istoria Indiei rămâne un accident, la 6 iunie 1981, în statul Bihar (est), unde şapte vagoane ale unui trren care traversau un pod peste râul Bagmati au căzut în râu, un accident soldat cu 800 până la 1.000 de morţi.