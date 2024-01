ANDREEA BLD: „Oamenii care lucrează în Publicitate, în România, sunt prea formali”

Întâlnirea pe care v-o propun astăzi este, în primul rând, o provocare. O provocare să nu judecați, înainte să analizați și să citiți până la capăt. Colecția interviurilor mele de la Money.ro reunește academicieni, oameni de afaceri, artiști, oameni politici, scriitori, lideri din diverse domenii… Astăzi facem un exercițiu social și ne întâlnim cu Andreea din Galați. Cu un telefon, din camera ei, a reușit să strângă 18 milioane de aprecieri. Milioane de aprecieri!!! În timp ce publicitarii din România trimit mailuri despre ce, cum și când să posteze, iar campaniile online pentru branduri care se respectă au bugete mari, dar nu trec de câteva sute de vizualizări, o fată de 22 de ani din Galați a reușit să facă un business profitabil în online, cu investiție zero. Adică a avut doar de câștigat. România de afară, de dincolo de biblioteci, de dincolo de ambiții cu multe diplome și, uneori de snobism e atentă la Andreea BLD. Andreea Pătăgică. Și eu i-am acordat atenție pentru că exemplul ei ar merita să fie amintit în cursurile de marketing, iar oamenii de Comunicare poate ar trebui să fie atenți la modul în care influencerii comunică nativ: foarte autentic, fără editări și bugete spectaculoase investite în montaje și echipamente.

„Primul TikTok a fost cu un outfit pentru facultate. Acel video a explodat la două milioane de vizualizări”

– Vreau să avem o discuție despre cine ești tu, de fapt. Mă gândeam că, dacă am întreba sute de mii, poate chiar milioane… de români cine este Andreea BLD, fiecare ar avea ceva de spus. Și ce mi se pare mie uimitor e faptul că ești Andreea din Galați o tânără de 22 de ani… Care este povestea ta de dinainte să devii influencer?

Eram în timpul facultății când m-am apucat de TikTok. Cred că eram în anul al doilea de facultate. De fapt, am început să fac video-uri pe TikTok acum un an și jumătate. Pur și simplu mi-am zis „hai să postez un TikTok”. Nu m-am gândit niciodată că vreau să fac TikTok constant sau că vreau să fiu cunoscută și să câștig bani din asta. Niciodată nu m-am gândit la aceste aspecte, pur și simplu am postat un TikTok. Mie nici nu îmi plăcea ideea de „influencereală”. M-am zis să postez, pur și simplu. Primul TikTok a fost cu un outfit pentru facultate – adică o ținută. Și acel video a explodat la două milioane de vizualizări. A început să îmi crească instantaneu numărul de urmăritori și de atunci am continuat să postez. Postam rar – o dată la 4-5 zile, o săptămână… Dar înainte de TikTok… Oricum, eu nu pot să mă plâng ca mulți alții de pe platformă – din acest motiv nici nu am fost la multe emisiuni, pentru că eu nu am o poveste tragică. Am avut tot ce mi-am dorit…

– Eu nu caut o poveste tragică, sunt doar curioasă să descopăr. Frumoasă ai fost dintotdeauna, asta e clar…

Mulțumesc!

„Nu mi-a plăcut școala. Am fost un copil foarte rebel”

– De exemplu, ce materii ți-au plăcut la școală? Cum te-au educat părinții?

Nu mi-a plăcut școala. Nu, nu! Nu mi-a plăcut școala, niciodată, absolut deloc. Am mers pe principiul acesta: doar să am diploma! Nu mi-a plăcut ce se învață, nici comportamentul profesorilor. Nu se încurajează talentul fiecăruia, profesorii vor musai un model și aia e! Nu mi s-a părut mereu ok școala. Am fost un copil foarte rebel. De mică făceam clasa să râdă – asta era ideea. Și mereu primeam nota 2 sau 3… Cam asta eram – eu eram bufonul clasei. Niciodată nu am avut vreo rușine…

– Părinții tăi ce meserii au?

Au firmă de mobilă la comandă.

– Și te-au crescut ca pe o prințesă? Am înțeles că aveți o relație foarte frumoasă. Tu locuiești cu ei și spui că ești apropiată de ei.

Da, așa este. Da, locuiesc cu părinții!

– Ei ți-au dat încredere în tine atunci când le-ai spus că vrei să faci TikTok? Sau nu a existat o discuție clară?

Nu… Tatălui meu nu îi plăcea, spunea că mă strâmb degeaba pe TikTok. „Ce e cu prostiile acestea?!” – așa spuneau părinții mei, la început. Nu s-au împotrivit categoric. Dacă mie îmi place, nu au ei ceva de zis musai.

„Dacă nu m-aș fi apucat de TikTok, aș fi preluat firma de mobilă a părinților mei”

– Către ce domeniu te-ai fi îndreptat dacă nu se întâmpla tot ce s-a întâmplat cu notorietatea ta pe TikTok?

Spre makeup. Și preluam și firma tatălui meu… Cu mobila – pentru că și mama, și tata se preocupă de ea. Cam asta făceam… Eu sunt makeup artist. Înainte de TikTok am lucrat ca makeup artist. Dar, bine, am lucrat două luni – adică nu se pune. Am încercat. Mă plictiseam și mi-am spus să capăt puțină experiență. Am făcut un curs de makeup și îmi plăcea să machiez. Îmi plăcea să mă uit la oameni cum se îmbracă…

– Ce facultate ai urmat?

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, în Galați. De-asta am și ales-o, pentru că urma să administrez afacerea cu mobilă.

– Revin la motivul pentru care facem acest interviu. Eu nu mă potrivesc prea des cu ceea ce spui sau arăți, dar respect perseverența ta. În fiecare zi trebuie să arăți bine și să te filmezi… e un job în sine…

Da, chiar este un job. Câteodată și mie mi se părea ciudat când vedeam la alții – „ia uite, se filmează ăștia mereu!”. Mă uitam la influenceri și mă gândeam ce ușor e. Acum, sinceră să fiu, mi se pare destul de greu să stau în fiecare zi să postez. Nu e chiar așa ușor! Poate am și eu o zi proastă și nu am chef, dar trebuie!

„Nu mă gândesc înainte să apăs butonul de înregistrare”

– Te gândești cu câteva zile înainte ce urmează să postezi?

A, nu! Nu mă gândesc nici înainte să apăs butonul de înregistrare. Totul este despre ce îmi vine în cap atunci, în momentul acela – postez pur și simplu ce-mi vine mie, nu am niciodată un plan.

– Ești foarte naturală în postări – adică nu te duci la coafor înainte… Și te filmezi în camera ta, exact ca și cum ai vorbi cu o prietenă veche pe apel video.

Exact! Exact așa! Mie nu îmi place să analizez înainte. Mulți influenceri se gândesc dinainte la un discurs… Și eu aș putea să fac chestia asta… Ei întâi se gândesc la un discurs și apoi prezintă video în TikTok ce vor. Mie mi se pare că s-a învechit chestia asta, că nu mai prinde bine la public. Acum publicul vrea să vadă oameni naturali pe social-media, nu discursuri formale. Că oricine poate să fie formal! Oricine poate să învețe un discurs.

– De ce crezi că se uită oamenii la tine?

Pentru că nu îmi pasă de gura lumii, în primul rând. Și poate că așa dau încredere de sine urmăritorilor mei – să fie așa cum sunt ei și să nu le pese niciodată de nimic… Să fie, pur și simplu, cum își doresc ei să fie! Din acest motiv eu sunt un exemplu pentru ei. Adică de mine, înainte, s-a râs încontinuu. Toată lumea râdea de mine că m-am apucat de TikTok, dar pe mine nu mă interesa și am continuat. Nu m-a interesat că se râdea de mine. Nici înainte, când se râdea că mă machiez ciudat, că mă îmbrac ciudat, că cer atenție. Așa, și care e problema?! Oamenii asta apreciază la mine: că eu mă expun pe internet așa cum sunt.

– Atenție tu aveai dintotdeauna, de vreme ce te-ai format într-o familie care te-a crescut ca pe o prințesă, cum spuneai. Ai fost o fată populară, întotdeauna – spuneai că îți făceai colegii să râdă la școală…

Da. Nu dintr-un deficit de atenție m-am apucat de TikTok.

– Editezi vreodată clipurile în sensul în care să înregistrezi mai multe duble și să alegi, apoi?

Nu. Nu există!

– Deci, ce vedem este realitatea!

Exact! Eu nu stau să aleg. Păi mi-aș pierde timpul! Așa… toată lumea poate să își facă o sută de duble înainte și să posteze după… Pur și simplu: pornesc filmarea și aia e! Aia a ieșit! Eu nici nu mă uit a doua oară la ce am spus sau ce am filmat. Eu postez și după aceea mă uit. Eu așa am început să am rezultate pe TikTok – pentru că dacă stau să mă uit și să mă analizez, poate nu îmi place ceva și poate șterg. Și dacă aș zice încă o dată și o dată – atunci ar însemna că sunt falsă. Aș fi falsă dacă aș face chestia asta.

„Mi-ar plăcea să apar la televizor”

– Ar mai fi ceva – a fi editor de montaj era, „pe vremea mea”, un job în sine. Cu reguli de încadraturi, decupaj, colorizare… Voi, generația de nativi digitali intuiți toate acestea, le prindeți din mers, ba chiar le și simplificați.

Da, așa e…

– Te tentează ideea de televiziune? Ideea de a fi parte a unui mediu recunoscut ca fiind profesionist?

Da, mi-ar plăcea să apar la televizor.

– Să moderezi o emisiune?

Să apar. Mie nu îmi place să editez, să fac nimic în sensul ăsta. Eu să apar, atât! Să vorbesc!

– Să prezinți?

Da, da, mi-ar plăcea! Atunci aș învăța ce trebuie să zic! Îți dai seama că mi-ar plăcea!

– Ai merge către zona de jurnalism, ca să te apropii de televiziune?

Da, dar nu știu exact cum, în ce fel. Mă gândesc că, pur și simplu trebuie să mă cheme cineva. Nu știu cum altfel să fac. Dar m-ar interesa. M-a sunat Kanal D și mi-au spus că îmi propun să particip la o emisiune. Dar am spus că dacă e matrimonială, eu nu vin! Că eu nu ies la televizor să mă mărit! Și să nu fie emisiuni din acestea tragice… Pentru că, de exemplu, eu nu sunt de acord ca în online să mă dramatizez și să fac povestea aceea mai urâtă decât e doar ca să prindă like-uri. Și așa cu toți avem probleme de zi cu zi.. dacă mai vin și eu și mă mai plâng pe internet… păi ce facem?! Plângem cu toții și aia e?! Măcar eu exprim o parte amuzantă. Știi?! Partea bună a zilei, cum s-ar zice! Mie nu-mi place chestia asta – să vin să mă dramatizez cu „nu mai pot, plâng”. Mie nu îmi plac chestiile acestea! Adică dacă eu văd un om că se dramatizează pe intrenet, dau scroll (N.R.: glisează, pentru a trece la următorul video, pe TikTok). Că toată lumea are probleme.

– Deși nu ai spus „nu” micilor îmbunătățiri la față – ai acid în buze…

Dar am toată fața făcută! Ahahaaa! Am acid și prin pomeți, peste tot! Eu nu am treabă, mie îmi place! Păi cum?! Când mă duc în salon, întreb „ce mai aveți nou? Faceți-mi!” Eu nu am nicio treabă, pentru mine e o laudă asta – să mă duc în salon să îmi fac intervenții.

– De ce?

Păi așa… pentru că e ceva costisitor, nu toată lumea își permite să își facă unele intervenții. Nu știu cum să spun… Sunt privită așa, ca și cum… ca și cum mi-aș pune fațete. Adică nu e nimic necesar, e un moft. Îmi place să-mi fac mofturile.

– Dar te și temi că intervențiile acestea se vor vedea, mai târziu?

Nu… Și mama are!

„Nu îmi place să mă sexualizez pe internet”

– Cu toate acestea, nu te postezi niciodată în ipostaze indecente, vulgare în sensul de nuditate… Comentariile care vin la postările tale, chiar și cele negative sunt despre cheltuieli, asocieri cu diferite branduri, nu sunt invitații… la mai mult.

Nu mă pozez în astfel de ipostaze. Nu am primit propuneri vulgare, niciodată. Femeile și-o cer, în general! Adică ele vor să exprime vulgaritate și vor să facă like-uri cu corpul. Păi dacă voiam eu să fac like-uri cu corpul, eram prima din România! Dar nu am vrut chestia asta, adică nu îmi place să mă sexualizez pe internet. Mi se pare că nu ai nimic în cap, dacă faci asta, dacă vrei să faci like-uri doar că ești sexy. Adică eu vreau să transmit altceva oamenilor de acasă. Oricine poate să arate bine și cam atât! Eu arăt bine pentru mine, nu pentru alții. De exemplu, dacă mi-aș pune mâine silicoane, eu nu aș sta să mi le arăt pe internet ca să fac like-uri. Mi le-aș pune pentru mine. Dar când n-ai ce să prezinți altceva… prezinți că ești sexy.

– Reușești să te întreții exclusiv din TikTok sau încă te mai ajută și părinții?

Prefer să nu răspund la această întrebare. Nu vreau să vorbesc despre venituri, pentru că lumea e diferită, poate alții nu au.

– Mie mi s-a părut interesantă povestea cu geanta. Adică ai creat atâta vâlvă atunci când ai cumpărat o geantă scumpă încât ce ai cheltuit pe geantă ai fi investit în postări plătite pe TikTok ca să ai reach-ul (N.R.: numărul de persoane la care ajunge un video) de la video-urile despre acest subiect.

Dar care geantă, că am mai multe.

– Cea de 2.600 de euro.

A, geanta de la Gucci. Păi și ce-au sărit așa pe aia?! Că mai am încă trei-patru tot atât de scumpe. Dar hai să-ți explic, că și vizualizările acelea îmi pot dăuna… Adică nu mereu orice reclamă e pozitivă. Poate că îmi dăunează că fac chestiile astea, dar nu mă interesează. Îmi iau hate… (N.R.: comentarii negative) Lumea începe să aibă ură pe mine… Nu e musai ceva de bine.

– Ai 22 de ani și toată viața înainte. TikTok este un mediu interesant acum, dar dacă la 32 de ani o să vrei să faci altceva?… Te temi că internetul va ține minte fiecare lucru despre tine? Nu că ar fi ceva rușinos, ci doar că e o supraexpunere… Toată lumea știe ce îți place, cum ești… Te temi că toate acestea s-ar putea întoarce împotriva ta, la un moment dat?

Nu! Se poate întoarce împotriva mea doar în cazul în care mie o să îmi pese. Dar, ce am făcut?! Păi, scuză-mă, dar nu am făcut videochat și nu mi-am arătat fundul pe nicăieri. Acesta este principiul meu: atâta timp cât nu fac chestia asta și nu fac onlyfans (N.R.: O platformă cu conținut erotic explicit și taxă pentru vizualizări), pentru mine e perfect. Cu ce să răzi de mine?! Că ce?! Că îmi arăt hainele pe internet?! Nu are nimeni cu ce să mă atace… Și chiar dacă ar avea, ar face-o de ciudă. Și eu aș răspunde: „Ce-ai dragă, ești invidios?”

– Te temi că cineva ți-ar putea ține calea pe stradă? Tu ești în atenția oamenilor…

Da, știu…

– Te temi că ai putea atrage și comportamente din partea oamenilor care ar putea dezvolta obsesii pentru tine?

Da. Oricum, nu prea umblu pe stradă. Nu ies… Nici înainte nu prea ieșeam, pentru că oricum mă cunoștea lumea în Galați. Mă cunoșteau oamenii de pe la liceu… mergeam foarte des în club, aveam prieteni, anturaje… Eram destul de cunoscută și înainte. Acum, mai ales în Galați – care este un oraș mic, de provincie – mă cunoaște toată lumea. Până când și femeia care vinde la magazin. Dar mie îmi place chestia asta! Eu ies și în capot, adică nu am nicio problemă să ies în capot să îmi cumpăr pâine. Adică eu am rămas exact așa cum eram și înainte, nu m-am schimbat cu nimic. Dar nu mi-e frică! Totuși lumea mă știe, în cartier nu are nimeni nimic cu mine. Niciodată nu s-a luat nimeni de mine. Oamenilor le place de mine.

– Care sunt oamenii pe care îi admiri, care te inspiră?

Dorian Popa.

– De ce?

Îmi place perseverența lui. Chiar dacă a fost acum hate-uit cu ce a făcut el – în fine, nu mă interesează reclamele pe care le-a făcut el. Mă interesează că a fost foarte perseverent. Și că nu l-a interesat ce spune lumea. La început făcea vlog-urile acelea foarte amuzante, testa mâncare… Nu l-a interesat că râdea lumea, că poate unii ziceau că e cringe (N.R.: ciudat). Și acum, la câți bani are, el tot filmează vlog, în fiecare zi.

– Am vorbit cu prieteni care lucrează în marketing și le-am spus povestea ta. Le-am spus și despre intreviu și mi-au răspuns: „o altă blondă frumoasă, ce știe ea despre marketing?! Noi facem cursurile”.

Păi, exact! De-asta nu mi-a plăcut mie niciodată școala – pentru că ei cred că dacă fac niște cursuri ajung oameni de succes. Nu e așa. Ca să administrezi o afacere nu îți trebuie facultate, de exemplu.

– Rezulatele tale în online – număr de vizualizări și like-uri – nu reușește o agenție de publicitate…

Exact! Pot să aibă ei 7 cursuri la un loc!

– De ce crezi că eșuează oamenii de publicitate din România? Cei care fac ședințe și planifică în detaliu campaniile? Cei care descriu într-un e-mail intenția unei postări?

Pentru că sunt prea formali. Asta îi strică! Se gândesc de șapte ori dacă postează ceva sau nu, analizează cum să facă ceva cât mai profesionist… Din ce încerci să faci ceva cât mai profesionist, cu atât nu e bine. Mai ales pe TikTok. În online, în general. În 2024. Înainte se purta chestia asta, acum nu. Și mai ține și de noroc! Adică dacă vrea Dumnezeu… Eu sunt o persoană credincioasă și nu pot să zic că e meritul meu sută la sută că fac asta. Pur și simplu așa a vrut Dumnezeu. Pentru că pe mine nu prea mă suporta lumea înainte de TikTok. Colegii nu vorbeau cu mine… Mereu mama a fost cea mai bună prietenă a mea. Adică nu am avut prieteni…

– De ce? Pentru cum arătai?

Eram eu mai diferită. Mai directă. Nu avea legătură cu felul în care arăt, eram mai directă. Ca și acum. Îți dai seama că dacă eu acum apar pe TikTok și chiar nu mă interesează de nimic, și în viața reală eram, poate, deranjantă. Nu prea mă suportau mulți, eram prea directă. Și, în general, fetele nu prea mă suportau. Acum, sincer, fetele când se întâlnesc se găsesc la o bârfă, nu să discute despre ce vor să facă pe viitor cu viața lor. Și nu-mi plăceau chestiile astea.

– Te-ai gândit să-ți faci o agenție de publicitate? Să faci pentru branduri ce faci pentru tine? Sau să îi înveți pe alții să facă asta?

Da, mi-ar plăcea foarte mult. M-am gândit și la treaba asta, dar nu știu de unde să încep. Îmi trebuie cineva care să mă ajute la modul profesional…

– Publicitarii analizează foarte mult fiecare detaliu, mai ales aspecte la care consumatorii nici nu se gândesc…

Titlul contează foarte mult.

– Ce bugete există în Publicitate pentru clipuri care strâng 200 de vizualizări…

Păi vreau și eu! Mi-ar plăcea! Vreau!

„Mă enervează că nu mă ia lumea în serios, câteodată”

– Poate că oamenii din Publicitare ar trebui să fie atenți la voi, la tine și la cei care fac ce faci tu…

Și să fie tineri. Mă enervează că nu mă ia lumea în serios, câteodată.

– După TikTok va veni, cu siguranță, moda altei platforme. Te temi că, la un moment dat…

Nu! Nu există! Dacă ai încredere, nu există! Eu, dacă mă enervez acum fac reach pe Youtube, că așa vreau eu! Că știu eu cum să vorbesc ca să atrag oamenii să se uite la mine. Asta e ideea! Și eu nici nu prea îmi dau interesul. Că dacă mi-aș pune eu mintea să-mi dau interesul ca lumea, într-o lună mai fac câteva sute de mii de urmăritori. Dar eu sunt puturoasă. Mă trezesc la 15.00… Ăhă… viața-i bună… Beau 7 cafele până mă trezesc. Până mă machiez… trece o zi întreagă. Adică dacă mi-aș da interesul cu adevărat…

– Și ce te-ar face să-ți dai interesul?

Bani mai mulți.

– E un cerc vicios – dacă ți-ai da interesul, ar veni și banii.

Nu, pentru că sunt aceleași colaborări… Adică, dacă ar veni cineva și mi-ar spune acum „îți dau 5.000 de euro lunar dacă ajungi la… atâția urmăritori”… Gata! Păi știi cum?! Îi și depășesc!

– Care este cel mai frumos lucru care ți s-a întâmplat de când cu faima asta pe TikTok?

M-am regăsit cam cu toți cei care mă admiră. Și un lucru frumos e că m-am împrietenit cu Antonia – asta m-a bucurat tare! Antonia și Alex Velea – am fost și la ei acasă. M-am bucurat foarte mult că i-am cunoscut. M-am găsit cu toți oamenii din industrie.

– E interesant cum un telefon mobil al Andreei din Galați a putut să te transforme într-o fată cunoscută.

Exact. Eu sunt șocată. Am fost chemată la evenimente și acolo m-am cunoscut cu toți.

– „BLD” vine de la „blonda”…

Da. Așa mi s-a spus din copilărie pentru că m-am vopsit încă din școala generală, cu vopseaua mamei. Am fost blondă dintotdeauna.

„Publicul mai mare de ani are tendința să mă judece”

– Cei care vor citi interviul nostru sunt, în mare parte, oameni din domeniul afacerilor…

Aoleu!

– Și, probabil, părinții puștilor care se uită la tine pe TikTok. Ce el spui celor care nu fac parte din comunitatea ta, care nu te urmăresc?

Să nu mă judece, că am un suflet bun. Să nu mă judece, pentru că au fost cu toții tineri. Publicul mai mare de ani are tendința să mă judece. Parcă ei nu au fost tineri, la rândul lor…

– E interesant și pentru că facem parte din alte lumi. Mie, de exemplu, nu mi-ar fi comod să îmi pieptăn părul în live… E ceva ce nu aș putea face…

Nu?!

– Nu. Nu îmi doresc o astfel de expunere, nu sunt de acord cu genul acesta de conținut care mie nu mi se potrivește, dar asta nu înseamnă că nu recunosc performanța ta de a fac atât de mulți oameni să te urmărească. Respect asta.

Da, și eu mă gândesc că dacă mi-am făcut publicul meu, de oameni care să mă placă – e tot ce contează. Dacă acei oameni chiar se uită la mine pentru că mă plac, chiar e ceva! Eu postez pentru ei. Cine vrea să mă urmăreasă, mă urmărește. Cine nu, nu. Și încă ceva! Eu făceam live-uri înainte și pe Facebook. Adică mie îmi plăcea să fac asta – erm fata aceea populară din liceu care își făcea toată ziua poze. Mereu mi-a plăcut online-ul, niciodată nu m-am ferit de cameră. Sunt foarte mulți care se feresc, însă mie mi-a plăcut dintotdeauna. De-asta m-am pus pe TikTok direct vorbind. Toată lumea a crezut că sunt nebună.

– Te gândești să te muți la București?

Da, pot să mă mut și mâine. Dar mie îmi place să mai stau cu părinții. Eu am unde să stau și la București, vin foarte des. Adică nu ar fi o problemă. Dacă am ce să fac la București, vin. Toată vara am stat la București.

– Atunci îți doresc să te muți direct cu marea dragoste.

Ei, păi și eu la fel aș vrea. Nu le zic și urmăritorilor?! – să mă mut singură în casă?! Dacă mă mut, vreau să mă mut cu cineva. Așa, de ce să mă mut singură?! Am casă frumoasă, de ce să mă chinui?!

– Andreea, care este secretul TikTok-ului?

Să faci din plăcere, nu pentru bani. Că dacă faci această activitate pentru bani, o să te stresezi prea tare! O să postezi fiecare clip cu gândul că trebuie să ajungă viral. Și nu o să ajungă. Adică eu chiar fac asta de plăcere.

– Și nu te gândești la numărul vizualizărilor?

Nu.Nu mă gândesc niciodată la numărul vizualizărilor. Dacă mă gândesc, nu mai merg… Am observat – câteodată m-am gândit și postarea respectivă nu mergea bine. Dacă postez pur și simplu, cu plăcere, atunci acel clip ajunge viral. Când postez ce îmi place mie. Trebuie să postezi ce îți place și cu plăcere. Dacă nu faci astfel, se vede, zici că atragi energii proaste. Dacă postezi ceva ca să facă vizualizări… nu o să facă! Nu știu exact de ce e așa, dar confirm că așa e! Într-un an și jumătate de postat zilnic, mi-am dat seama.

– TikTok-ul poate fi considerat un job și prin prisma faptului că plătești taxe la ANAF.

Da. Plătim taxe. Și când ies pe stradă, poate că și lumea se uită ciudat la mine… Adică îmi asum și eu multe. Nu e chiar ușor. Poate că multă lume mă evită ca să nu atrag atenția și asupra lor dacă ieșim împreună pe stradă… Nu toată lumea e extroverită. Dar poate prin ceea ce fac inspir vreo Andreea dintr-un alt oraș mic, care nu are încredere în ea. Eu am reușit…