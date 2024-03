Asociația Industriei de Vaping solicită respingerea propunerii PL-x nr. 174/2024 de modificare a legii 349/2002, care propune dublă legiferare și va înrăutăți situația fumătorilor din România  

București, 21 martie 2024

Prevederile din propunerea PL-x nr. 174/2024 de modificare a legii 349/2002, de interzicere a vânzării țigărilor electronice tinerilor cu vârsta sub 18 ani, există și în alte legi, iar prevederile acesteia referitoare la echivalarea țigărilor clasice cu cele electronice vor mări numărul de fumători, mai degrabă decât să îl reducă.



Asociația Industriei de Vaping (AIV) aplaudă toate inițiativele care duc la scăderea consumului de tutun prin combustie atât printre adulți cât și printre tineri, și a susținut toate inițiativele de până acum referitoare la interzicerea țigărilor electronice pentru persoanele sub 18 ani. Cu toate acestea propunerile din PL-x nr. 174/2024 conform cărora ”Se interzice vânzarea țigărilor electronice, a produselor din tutun sau plante și a altor produse similare tinerilor cu vârsta sub 18 ani” există deja într-o lege aflată la promulgare, legea PL-x nr. 765/2023, într-o formulare aproape identică.

Mai mult, considerăm ca fiind total neoportune celelalte modificări propuse în aceeași inițiativă, ale articolului 2, litera e) din legea 349/2002, conform cărora prin: ”fumat se înțelege inhalarea voluntară a emisiilor rezultate din arderea sau încălzirea țigaretelor, țigărilor de foi, cigarillos, pipe. țigaretelor electronice cu și fără nicotină și produselor cu tutun încălzit;”. Aceste prevederi nu trebuie în nici un caz adoptate, întrucât extinderea automată și neadaptată a prevederilor referitoare la țigări și asupra dispozitivelor de vaping (vaporizatoare electronice, tutun încălzit) va avea efectul invers celui pe care-l vizează inițiatorii acestor modificări. Reglementarea similară a vapingului cu produsele de tutun prin combustie le limitează opțiunile fumătorilor adulți care vor să renunțe la fumat, determinându-i să rămână fumători sau să revină la consumul țigaretelor, în detrimentul acestei alternative semnificativ mai puțin nocivă.

Din păcate, această propunere legislativă este o încercare surprinzător de slab fundamentată de a pune împreună ”mere cu pere”, întrucât vaporizatoarele funcționează pe cu totul alte baze decât țigaretele care se bazează pe combustia tutunului. Autorii afirmă în expunerea de motive a acestei propuneri legislative că ”Specialiștii în sănătate publică admit faptul că acești vapori/aerosoli sunt la fel de dăunători ca și fumul de țigară tradițională”. În realitate, conform unui studiu major făcut de Public Health England, agenția de sănătate a guvernului britanic, vapatul este cu cel puțin 95% mai puțin nociv decât fumatul, pentru că aceste produse conțin doar o fracțiune din cei peste 7.000 de compuși chimici (majoritatea nocivi) ce pot fi găsiți în țigări. Adevărul științific, după cum putem vedea, este cu totul altfel decât este prezentant în propunerea legislativă. Mai mult, vapatul este recunoscut de tot mai multe țări, precum Anglia, Franța, Belgia, Canada sau Noua Zeelandă, ca fiind una din principalele modalități de renunțare la fumat. În toate aceste țări este interzis accesul minorilor la orice fel de produse cu nicotină, în paralel cu recunoașterea importanței țigărilor electronice pentru lupta împotriva fumatului.

Totodată, autorii propunerii fac referire la un raport al Comisiei Uniunii Europene referitor la creșterea vânzărilor de tutun încălzit, fără să ofere nici un context pentru acesta. În realitate, Parlamentul European devine tot mai favorabil folosirii țigărilor electronice în lupta împotriva fumatului. Astfel, Parlamentul Uniunii Europene a adoptat în 13 decembrie 2023 ”Raportul privind bolile netransmisibile”-NCD (Report on Non-Communicable Diseases). Raportul acoperă modalitățile de prevenire a unor astfel de boli (cancer, boli cardiovasculare sau diabet) și evidențiază legătura dintre acestea și stilul de viață, cum ar fi fumatul. Acest document a fost votat de o mare majoritate a deputaților în Parlamentul European (578 de voturi pentru, 39 împotrivă și 15 abțineri). Foarte important, acest Raport al Parlamentului European privind bolile netransmisibile consideră că „țigările electronice ar putea permite unor fumători să se lase progresiv de fumat”. Este deci evident că în nici un caz Uniunea Europeană nu ar fi o susținătoare a egalizării țigărilor electronice cu fumatul.

În aceste condiții, Asociația Industriei de Vaping solicită Parlamentului și Guvernului României:

A. Respingerea propunerii legislative PL-x nr. 174/2024. Interzicerea comercializării pentru tinerii sub 18 ani este o măsură bună, dar care a fost adoptată deja prin altă lege aflată la promulgare, deci vorbim de dublă promulgare. Pe de altă parte, articolul 1 din această propunere, care echivalează țigările electronice cu tabacul clasic, este profund nefast deoarece va determina creșterea numărului de fumători și va avea un impact negativ asupra sănătății publice.

B. Realizarea unui framework de măsuri pe promovare, prezență la punctul de vânzare și sponsorizare care să reflecte caracterul diferit al vapingului față de țigări și care să fie concentrat pe a le oferi fumătorilor acces la alternative viabile la fumat.

C. Aplicarea și înăsprirea legislației existente pentru combaterea vânzării către minori.



Este foarte important ca Parlamentul și instituțiile de reglementare din România să bazeze deciziile de reglementare cruciale pentru sănătatea fumătorilor și lupta împotriva fumatului pe adevărul științific și bunele practici din domeniu, și nu pe propuneri legislative anti-fumat lipsite de o fundamentare solidă, precum cele aflate în discuție. Asociația Industriei de Vaping se pune în continuare la dispoziția instituțiilor statului român pentru începerea unui dialog real și găsirea celor mai bune soluții de reglementare a produselor de vaping.

Cu respect,

Președinte AIV – Ciprian Boboi