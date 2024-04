Bento, producător de soluții software și furnizor de servicii de infrastructură IT și Cloud, devine Membru Asociat al ARIR

București, 3 aprilie 2024 – ARIR (Asociația Română pentru Relația cu Investitorii), promotorul conceptului de Investor Relations (IR), anunță că Bento – 2B Intelligent Soft SA (simbol BVB: BENTO), devine Membru Asociat al ARIR. Compania este specializată în dezvoltarea și implementarea de soluții software și furnizarea de servicii de infrastructură IT și Cloud, listată în piața AeRO începând cu martie 2022.

Vlad Bodea, Cofondator și Membru în Consiliul de Administrație, Bento:

„În cadrul Bento, încă de la fondare, ne-am propus să oferim cele mai bune soluții tehnologice din domeniu și să devenim un partener de încredere pentru colaboratorii noștri. Listarea pe piața AeRO ne-a întărit aceste principii prin luarea unui angajament față de investitori, responsabilitate bazată pe o comunicare deschisă și transparentă, dar și pe rezultate palpabile. Prin alăturarea noastră la ARIR confirmăm dedicarea noastră pentru dezvoltarea continuă, comunicarea deschisă și construirea unei fundații solide în piața de capital.”

Daniela Maior (Șerban), Președinte și Co-fondator ARIR:

„Ne bucură decizia Bento de a se alătura ARIR, una dintre cele 4 companii care a obținut scor maxim la evaluarea VEKTOR by ARIR 2023 din piața AeRO. Observăm un interes în creștere din partea companiilor listate din această piață pentru implementarea celor mai bune practici în comunicarea cu investitorii, astfel ne motivează implicarea în noi asocieri. ARIR este prima platformă de educare, interacțiune și advocacy în domeniul Investor Relations din România care aduce în piață standarde validate internațional.”

Bento are 20 de ani de experiență în dezvoltarea și implementarea de soluții software și furnizarea de servicii de infrastructură IT și Cloud pentru companii active în industrii multiple, precum energie, FMCG, utilități, telecomunicații, sănătate, agricultură, IT, media, industrie alimentară, distribuție, transporturi și servicii. Compania are în acest moment aproape 100 de angajați și deține un portofoliu diversificat de clienți format din companii multinaționale din România, SUA și Elveția. De asemenea, Bento este partener cu furnizori de renume precum Microsoft, HPE și CISCO.

Membrii ARIR sunt printre cele mai mari companii din România, ce au în comun obiectivul de a implementa cele mai bune practici de transparență, comunicare cu investitorii și guvernanță corporativă.

***

Despre Asociația Română pentru Relația cu Investitorii (ARIR):

ARIR este promotorul conceptului de Relaţia cu Investitorii (Investor Relations – IR) în România și susține că prin respectarea unor standarde de transparență, guvernanţă corporativă și proactivitate în comunicarea cu investitorii membrii noștri vor beneficia de plusvaloare, atrage mai uşor finanțare, avea reputație și încrederea necesară dezvoltării continue a afacerilor lor.

ARIR a fost înființată la inițiativa Danielei Maior (Șerban) în noiembrie 2018 împreună cu membrii fondatori: Bursa de Valori București (BVB), ALRO, Franklin Templeton Management – București, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Teraplast, Transelectrica şi Tony Romani. Au aderat comunității: Electrica, OMV Petrom, Antibiotice, Purcari, Salt Bank, BRK Financial Group, Banca Transilvania, Transgaz, MedLife, Romcarbon, Farmaceutica REMEDIA, Autonom, IMPACT Developer & Contractor, One United Properties, Transport Trade Services, Patria Bank, Connections Consult, BRD – Groupe Société Générale, Rompetrol, Agista, AQUILA, Mecanica Fină și Bento ca Membri Asociați. ENVISIA, RTPR, Mazars și Marsh Broker de Asigurare – Reasigurare și Dentons au devenit Membri Afiliați.

Mai multe informații despre ARIR: www.ir-romania.ro.

Urmăriți-ne pe LinkedIn, Facebook și Instagram.

Despre Bento – Intellectually Curious:

Bento, Intellectually Curious (2B Intelligent Soft S.A.) este o companie antreprenorială românească, specializată în dezvoltarea de soluții software și furnizarea de servicii de infrastructură IT și Cloud. De-a lungul celor 20 de ani de experiență, Bento a dezvoltat și implementat proiecte complexe cu aplicabilitate în industrii multiple pentru companii multinaționale din România, SUA și Elveția. Compania dispune de echipe complementare de management de proiect, analiză, prototipare, dezvoltare, testare, implementare, integrare și mentenanță care au capacitatea de a transforma idei, concepte și nevoi în soluții adaptate cerințelor fiecărui client în parte. Mizând pe experiența acumulată în optimizarea și automatizarea proceselor operaționale, compania a dezvoltat de-a lungul anilor propriile produse software, precum soluțiile Bento Mobile Device Management, Bento Field Service Management și Bento Smart Metering. De asemenea, Bento este un partener regional recunoscut pentru furnizori de renume, precum Microsoft, HPE și CISCO.