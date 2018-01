BREAKING NEWS: Carmen Dan cere premierului demiterea șefului Poliției Române

Carmen Dan s-a declarat total nemulţumită de explicaţiile date de oficialii Poliţiei Române în cazul agentului de la Rutieră acuzat de pedofilie și a anunțat că a cerut schimbarea din funcţie a şefului IGPR, Bogdan Despescu.

„Am cerut clarificări de la conducerea Poliţiei Române. Am constatat că a făcut o informare prin purtătorul de cuvânt. Până acum, nimeni dintre şefii acestui poliţist nu a înţeles să-şi asume o responsabilitate. Mă declar total nemulţumită de explicaţiile primite. Nu am văzut pe nimeni dintre cei care ocupă funcţii să iasă public. A lipsit răspunsul la întrebarea cum de nimeni dintre cei care aveau atribuţii nu a ştiut de aceste devieri comportamentale. Probabil este un caz izolat, dar cu repetiţii. Explicaţiile de aseară le apreciez lacunare. Am cerut schimbarea din funcţie a lui Bogdan Despescu”, a declarat ministrul de Interne la o zi după ce pedofilul căutat în toată capitala s-a dovedit a fi chiar un polițist de la Brigada Rutieră.

De asemenea, Carmen Dan a spus că aşteaptă ca şeful Serviciului Omoruri din Poliţia Română să facă un pas în spate, un gest similar fiind aşteptat şi din partea şefului Departamentului Control Intern de la Poliţia Rutieră.

Totodată, ministrul de Interne a atras atenția că superficialitatea testărilor a făcut să existe în sistem oameni cu devieri comportamentale. Mai mult, ea a subliniat că în majoritatea unităţilor de poliţie se folosesc teste psihologice fără licenţă.

„Am aflat cu stupefacţie că în majoritatea unităţilor din poliţie se folosesc teste psihologice fără licenţă”, a spus Carmen Dan.