Camera Reprezentanţilor urmează să se pronunţe prin vot, separat, săptămâna aceasta asupra ajutoarelor destinate Israelului şi Ucrainei, anunţă Mike Johnson în urma unei reuniuni a republicanilor la Capitoliu după atacul Iranului în Israel

O anvelopă în valoare de 60 de miliarde de dolari destinată Kievului, reclamată de către preşedintele democrat, este blocată în Congres de luni de zile, la fel ca altă anvelopă destinată Israelului.

”Săptămâna aceasta vom examina propuneri de lege separate” inclusiv care să permită ”finanţarea aliatului nostru israelian” şi ”susţinerea Ucrainei în războiul său împotriva agresiunii ruse”, a anunţat luni liderul republicanilor în camera Reprezentanţilor.

Mike Johnson will introduce separate bills for:

– Ukraine

– Israel

– Taiwan

— Lord Bebo (@MyLordBebo)

Celelalte proiecte de lege sunt destinate ”consolidării aliaţilor noştri în regiunea indo-pacifică (Asia-Pacific)” şi ”adoptării unor măsuri suplimentare în vederea contracarării adversarilor noştri şi consolidării securităţii naţionale”, a adăugat pe X speakerul.

Acest anunţ, publicat în urma unei reuniuni a aleşilor republicani la Capitoliu intervine la două zile după un atac fără precedent al Iranului în israel.

Iranul a tras sute de rachete şi drone, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în Israel, ca represalii faţă de distrugerea Consulatului Iranului la Damasc într-un atac sângeros atribuit israelului.

În acest context, susţinerea militară a Occidentului, care a ajutat Israelul să intercepteze aproape toate rachetele şi dronele explozive iraniene a provocat o amărăciune profundă la Kiev.

”Apărând Israelul, lumea liberă a demonstrat că o asemenea unitate este nu doar posibilă, ci şi eficientă 100%”, a subliniat luni seara preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

”Acelaşi lucru este posibil pentru apărarea Ucrainei”, a declarat el.

”PRIENTARE PROASTĂ”

Zelenski le-a cerut duminică susţinătorilor Kievului ”să nu închidă ochii la rachetele şi dronele ruseşti”care vizează Ucraina.

Statele Unite, de departe principalul susţinător al Ucrainei şi Israelului, nu au mai trimis niciun ajutor important Kievului din decembrie 2023, din cauza blocării dosarului de către republicani în Congres.

O anvelopă de 60 de miliarde de dolari constrând în asistenţă militară şi economică destinată Ucrainei a fost adoptată în Senatul majoritar democrat în februarie.

Însă republicanii din Camera Reprezentanţilor refuză să examineze acest text între altele din cauza unui diferend în problema migraţiei.

Cu câteva luni înaintea alegerilor de la 5 noiembrie, această problemă s-a transformat într-o încleştare între Joe Biden şi rivalul său republican Donald Trump.

Săptămâna trecută, Mike Johnson a refuzat să facă se pronunţe pe tema viitorului ajutorului destinat Ucrainei şi dădea asigurări că erau în curs negocieri.

Donald Trump şi-a reiterat apoi susţinerea faţă de speaker, ameninţat de o procedură de destituire a celei mai extremiste facţiuni a Partidului Republican.

Former President Trump on Rep. Marjorie Taylor Greene’s (R-GA) threat to oust Speaker Mike Johnson (R-LA): „He’s doing about as good as you’re going to do, and I’m sure that Marjorie understands that … I stand with the speaker. We’ve had a very good relationship.”

— CSPAN (@cspan)

Într-o întâlnire la Miami, Trump şi Johnson au discutat despre Ucraina.

Fostul preşedinte s-a declarat în favoarea unor împrumuturi şi nu a unui ajutor direct.

O aliată apropiată a lui Trump în Congres, Marjorie Taylor s-a declarat, reacţionând la anunţul lui Johnson, ”ferm împotriva planului aşa cum este în prezent”.

”Aceasta este o nouă orientare proastă a speakerului”, a denunţat Marjorie Taylor – care se află la originea procedurii de destituire – în urma acestei reuniuni la Capitoliu.

Această aleasă din cadrul facţiunii extrmiste a Partidului Republican îl acuză pe Mike Johnson de faptul că nu apără suficient interesele conservatorilor şi vrea, din acest motiv, să-l dea afară din post.