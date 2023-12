Cât costă să-ți colinde Fuego de sărbători! Solistul ce a lansat ”Împodobește, mamă bradul” nu mai are nici o zi liberă în calendar

Paul Surugiu alias Fuego, artistul ce a făcut din ”Împodobește, mama bradul” unul dintre cele mai ascultate cântece de Crăciun la români, a devenit pe drept cuvânt ”colindător de carieră”.

Pe 30 noiembrie a sărbătorit 30 de ani de intensă carieră muzicală și, de la succesul reputat la Sala Palatului, o ține într-un perpetuu turneu.

Admirabil, solistul are mai multe spectacole programate decât numărul zilelor lunii decembrie, în marea lor majoritate concerte dedicate sărbătorilor de iarnă. Fuego (47 ani) ”împodobește bradul” în întreaga țară, majoritatea spectacolelor fiind cu bilete! A început la Sibiu (2 decembrie), apoi Câmpina (3 decembrie), Codlea și Brașov (4 decembrie), Constanța (5 dec) Călărași (6 dec), Tulcea (7 dec), Pitești (8 dec), Alexandria (9 dec), Mogoșoaia (10 dec), Craiova (11 dec), Râmnicu Vâlcea (12 dec), Râmnicu Sărat (13 dec), Slobozia (15 dec), Brăila (16 dec), Galați (17 dec), București (18 dec), Ploiești (19 dec), Focșani (20 dec), Adjud (21 dec), Bacău (22 dec), Roman (23 dec), Iași (24 dec), Săveni (25 dec), Suceava (26 dec), Botoșani (27 dec), Bârlad (28 dec) la care se adaugă și câteva evenimente private.

Artist polivalent al cărui repertoriu de muzică tradițională îl transformă în fiecare decembrie de peste an într-unul dintre cei mai populari soliști români, Fuego are un onorariu ce pleacă de la 6500 de euro, tarif ce-l face extrem de atractiv pentru organizatorii de evenimente și instituțiile statului care oferă spectacole publice dedicate Sărbătorilor de Iarnă.

Cât costă să-ți colinde Fuego de sărbători! ”Luna decembrie, pentru mine, de ani de zile, nici nu există cumva. Ea este scoasă din calendar. Sunt ocupat de pe 1 pe 31 decembrie, cu numeroase manifestări și evenimente, încât n-am timp să respir. Dar mă bucur că-i așa, pentru că oamenii mă percep ca pe un simbol al Crăciunului, asta pentru că eu cânt și colinde dar am și piese de sărbători și mă identific cu această perioadă magică! Este cea mai extenuantă lună din tot anul, dar nu simt că fac un efort supraomenesc. Știu să-mi dozez energia, știu la ce mă înham și cât încă pot face treabă, fac cu drag! Aleg să am o perioadă plină pentru că oamenii mă doresc, pentru că pot dărui și pentru că așa mă încarc eu de energie!”, ne spune Paul Surugiu ”Fuego”, cel mai ocupat solist din luna de sfârșit de an.