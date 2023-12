Cele mai frumoase melodii pe care să le asculți când plouă

Vremea în România s-a răcit, iar ploaia de afară îi face pe foarte mulți meteosensibili să devină nostalgici. Tocmai de aceea, am ales 10 melodii, poate cele mai frumoase, pe care să le ascultați când plouă.

„Raindrops Keep Fallin’ on My Head” – B.J. Thomas:

Anul lansării: 1969

Gen muzical: Pop, country

Detalii: Cântecul a devenit foarte popular după ce a fost inclus în coloana sonoră a filmului „Butch Cassidy and the Sundance Kid”. Este un cântec plăcut și optimist.

„Here Comes the Rain Again” – Eurythmics:

Anul lansării: 1983

Gen muzical: Synth-pop

Detalii: Această melodie iconică a trupei Eurythmics combină sunete electronice și un sentiment melancolic. Versurile explorează teme precum dragostea și melancolia.





„November Rain” – Guns N’ Roses:

Anul lansării: 1992

Gen muzical: Rock

Detalii: O baladă rock clasică, „November Rain” este cunoscută pentru durata sa neobișnuit de lungă și pentru solo-ul impresionant de chitară. Este una dintre cele mai recunoscute piese ale trupei.

„Purple Rain” – Prince:

Anul lansării: 1984

Gen muzical: Pop, rock, R&B

Detalii: „Purple Rain” este atât numele albumului, cât și al filmului în care Prince a jucat în rol principal. Este o baladă emoționantă și expresivă.

„Rainy Night in Georgia” – Brook Benton:

Anul lansării: 1970

Gen muzical: Soul

Detalii: Această melodie soul transmite melancolia unei nopți ploioase în Georgia și a fost reinterpretată de mulți alți artiști în decursul anilor.





„I Can’t Stand the Rain” – Ann Peebles:

Anul lansării: 1973

Gen muzical: Soul

Detalii: O altă piesă soul clasică, „I Can’t Stand the Rain” explorează frustrarea și tristețea provocate de ploaie.

„Set Fire to the Rain” – Adele:

Anul lansării: 2011

Gen muzical: Pop, soul

Detalii: Cunoscută pentru vocea puternică a artistei Adele, această melodie vorbește despre sfârșitul unei relații și este impregnată cu o puternică sensibilitate.

„Blame It on the Rain” – Milli Vanilli:

Anul lansării: 1989

Gen muzical: Dance-pop

Detalii: O piesă pop-dance distractivă, „Blame It on the Rain” a fost un succes comercial, dar trupa Milli Vanilli a fost ulterior implicată într-un scandal legat de lipsa lor de contribuție vocală reală în succesul acestei piese.

„Riders on the Storm” – The Doors:

Anul lansării: 1971

Gen muzical: Rock

Detalii: Cunoscută pentru atmosfera sa întunecată și misterioasă, această melodie a trupei The Doors adaugă un element psihedelic la atmosfera ploii.





„Have You Ever Seen the Rain?” – Creedence Clearwater Revival:

Anul lansării: 1971

Gen muzical: Rock

Detalii: O altă melodie clasică a anilor ’70, „Have You Ever Seen the Rain?” abordează teme precum pierderea și incertitudinea, fiind una dintre cele mai cunoscute piese ale trupei.

Care este melodia pe care o asculți tu, atunci când plouă?