Cele mai valoroase vânzări de tablouri din istorie

Prețurile unei opere de artă sunt influențate de o varietate de factori, de la proveniența și istoria lucrării, la reputația artistului, starea de conservare a lucrării, stabilitatea pieței artei sau chiar marketing și promovare.

Iată câteva recorduri din istoria Artei:

„Salvator Mundi” de Leonardo da Vinci:

Preț de vânzare: 450,3 milioane de dolari

Anul vânzării: 2017

Cumpărător: Muzeul Louvre Abu Dhabi (au fost rapoarte contradictorii privind identitatea cumpărătorului)

Anul creării: Aproximativ 1500

Detalii: „Salvator Mundi” a fost atribuit lui Leonardo da Vinci și Îl reprezintă pe Hristos, Mântuitor al Lumii. A devenit cel mai scump tablou vândut la licitație în 2017, stabilind un record de 450,3 milioane de dolari. Acest tablou a fost atribuit lui Leonardo da Vinci și a fost redescoperit în 2005. A stârnit un interes considerabil în lumea artei, iar în 2013, a fost achiziționat privat pentru suma de 127,5 milioane de dolari. În 2017, a fost vândut la licitație la casa Christie’s pentru incredibila sumă de 450,3 milioane de dolari, devenind astfel cel mai scump tablou vândut vreodată. Este singurul tablou atribuit lui da Vinci disponibil pe piață.

„Interchange” de Willem de Kooning:

Preț de vânzare: Aproximativ 300 de milioane de dolari

Anul vânzării: 2015

Cumpărător: A fost achiziționat pentru o colecție privată

Anul creării: 1955

Detalii: Lucrarea face parte din perioada abstractă expresionistă a lui de Kooning. A fost vândută printr-o tranzacție privată pentru aproximativ 300 de milioane de dolari, în 2015. Această operă a fost vândută într-o tranzacție privată în 2015. „Interchange” este apreciată pentru compoziția sa vibrantă și energică.

„The Card Players” de Paul Cézanne:

Preț de vânzare: Aproximativ 250 de milioane de dolari

Anul vânzării: 2011

Cumpărător: Casa Regală din Qatar (au fost achiziționate mai multe lucrări ale seriei)

Anul creării: 1892-1893

Detalii: Această serie a lui Cézanne prezintă jucători de cărți în diferite compoziții. O versiune a lucrării a fost vândută pentru aproximativ 250 de milioane de dolari în 2011 către Casa Regală din Qatar. Paul Cézanne a creat o serie de cinci lucrări intitulate „The Card Players”. Această lucrare reprezintă un exemplu remarcabil al artei post-impresioniste.

„Nafea Faa Ipoipo (When Will You Marry?)” de Paul Gauguin:

Preț de vânzare: Aproximativ 210 milioane de dolari

Anul vânzării: 2014

Cumpărător: Familie regală din Qatar

Anul creării: 1892

Detalii: Această pictură a lui Gauguin a fost vândută pentru aproximativ 210 milioane de dolari în 2014, devenind una dintre cele mai scumpe opere de artă vândute vreodată. Redă o femeie tahitiană într-un peisaj exotic. Paul Gauguin a creat această pictură în timpul șederii sale în Tahiti. Pictura redă stilul distinct al lui Gauguin și fascinația sa pentru exotism.

„Number 17A” de Jackson Pollock:

Preț de vânzare: Aproximativ 200 de milioane de dolari

Anul vânzării: 2015

Cumpărător: Casa Regală din Qatar

Anul creării: 1948

Detalii: Jackson Pollock a fost un lider al mișcării artistice a expresionismului abstract, iar „Number 17A” este o lucrare emblematică a acestui stil. A fost vândut pentru aproximativ 200 de milioane de dolari în 2015. Această lucrare a lui Jackson Pollock este un exemplu reprezentativ al tehnicii sale de stropire (drip painting). Pictura este caracterizată de linii și pete de vopsea aruncate liber, fiind emblematică pentru mișcarea expresionistă abstractă.