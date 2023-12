Cine e atacatorul care a deschis focul la Universitatea din Praga. Înainte și-ar fi ucis tatăl

Peste 15 persoane au murit în urma împușcăturilor de la universitate, a anunțat șeful poliției cehe. Atacatorul, David Kozák, avea 24 de ani și era student la Facultatea de Arte a Universității Charles din Praga.

Șeful poliției din Cehia a menționat că atacatorul ar fi fost inspirat de masacre similare care au avut loc în străinătate.

”Poliția a primit informații la 12:20 că un tânăr de 24 de ani din satul Hostouň urma să plece la Praga, spunând că vrea să-și ia viața. La ora 12:45 am primit informații că în același sat a fost găsit un mort. Curând am aflat că era tatăl suspectului. Am aflat relativ repede că este student la FF și că ar trebui să țină o prelegere în strada Celetná la ora 14:00. La ora 14.59, primele informații despre atac au fost primite de primele patrule de la fața locului în câteva minute, răspunsul de urgență în 12 minute, iar la ora 15.20 am primit informații de la polițiștii implicați la fața locului că trupul neînsuflețit al atacatorului a fost găsit pe trotuarul din fața clădirii”, a precizat șeful Poliției.

Pe 9 decembrie, pe rețeaua de socializare Telegram a fost creat un canal sub numele David Kozák. Studentul cu acest nume este asociat cu împușcăturile de la Facultatea de Arte, potrivit portalului ceh Seznamzpravy.cz.

„Acesta va fi jurnalul meu despre cum fac o școală”, a spus autorul în prima postare. A scris în rusă. El a menționat că a fost foarte inspirat de Alina Afanaskinova, autoarea împușcăturii în masă din școala din Bryansk, care a ucis două persoane și i-a rănit pe alții pe 7 decembrie. El a adăugat că și el a vrut să se sinucidă.

„Întotdeauna am vrut să ucid, am crezut că voi deveni un maniac în viitor”, a mai spus autorul contului. Într-o altă postare, a scris că el urăște întreaga lume și vrea să provoace cât mai multă durere.