Ciolacu, către românii din Qatar: „Sunt ferm convins că în Qatar câştigaţi mult mai bine”

Premierul Marcel Ciolacu a avut, marţi, o întâlnire cu românii stabiliţi în Qatar, cărora le-a spus că este convins că în această ţară câştigă mult mai bine din punct de vedere financiar decât ar câştiga în România, dar le-a transmis şi că îşi doreşte ca ei să revină în ţară.

„Sunteţi într-o ţară total diferită faţă de cea în care v-aţi născut şi este evident că eforturile dumneavoastră au fost cu atât mai mari să vă adaptaţi unei ţări atât de diferite de România. Aveţi respectul meu şi mă bucur imens că aţi dat curs invitaţiie domnului ambasador. Am venit cu o echipă de miniştri, împreună cu doamna ministru de Externe, să avem discuţii aplicate, mai ales în zona economică, dar şi în zona politică. Ştiţi foarte bine că România are cea mai lungă frontieră cu un stat aflat într-un conflict armat. Acum vorbim iarăşi de un conflict în zona Orientului şi parcă nu se mai termină aceste veşti. O să încerc şi eu şi întreaga echipă de miniştrii, colegii mei, o să încercăm să ne implicăm cât mai activ şi să ne asigurăm că sunteţi şi veţi fi bine în continuare în Qatar, dealtfel o ţară sigură, la fel ca şi România, România fiind membru NATO, Qatar fiind într-un parteneriat tot cu partenerul strategic pe care îl are Români şi anume SUA. Cred că după Revoluţie este una dintre marile realizări ale României. (…) Sunt ferm convins că în Qatar câştigaţi mult mai bine financiar decât aţi fi câştigat în România, în acest moment. Sper din tot sufletul, şi numai cifrele ne arată acest trend de creştere în România care s-a datorat în primul rând unei perioade de stabilităţi politice, într-o perioadă de criză şi de securitate, nu numai energetică sau pandemie şi sper din tot sufletul ca împreună cu colegii mei, până la sfârşitul mandatului, să menţinem acest trend de creştere. Este evident că mi-aş dori să reveniţi în România, mai ales după cele povestite de domnul ambasador, cât de implicaţi sunteţi şi cât de mult aţi dus la dezvoltarea proiectelor majore din Qatar”, a declarat Ciolacu.