Ciprian Marica, despre filmarea virală în care a apărut în prosop, surprins într-un scenariu de amantlâc: ”Mi s-a propus să cumpăr filmul”

Ciprian Marica a vorbit prima oară despre filmarea virală în care a apărut acoperit doar în prosop, discutând cu soțul amantei sale.

La patru ani de când imaginile au făcut deliciul întregii țări, devenind extrem de virale pe internet, fostul jucător de fotbal, actualmente un afacerist de succes, Marica spune că și-a asumat momentul în care a ales să descute cu cel care îl filma și care l-a susprins într-o situație stânjenitoare. Fostul jucător al echipei naționale dar și a unor cluburi cunoscute (Shalke 04, Stuttgard, Șahtior Donețsk, Getafe) Ciprian Marica (38 de ani) spune că, imediat după aceea, a ținut piept unui șantaj, după ce s-a propus să cumpere filmarea. ”Am fost sunat și mi s-a propus să cumpăr filmarea aia, dar am preferat să nu o fac, am zis: dă-o, tocmai că nu am vrut să am ceva de ascuns niciodată. Am fost mereu asumat!”, i-a spus Marica Anamariei Prodan, în podcastul acesteia.

Ciprian Marica, despre filmarea virală în care a apărut în prosop, surprins într-un scenariu de amantlâc: ”Povestea era mult mai veche”

”Povestea era mult mai veche și aratată în momentul în care trebuie, la momentul care trebuia. Nu a fost chiar o răzbunare, hai să nu-i spunem așa, dar s-au întâmplat niște lucruri care au dus la situația aia”, i-a mai zis Marica, care, l-a momentul când a fost surprins într-o camera de hotel împreună cu Ana Muntean, găsiți chiar de soțul acesteia, fostul jucător a ieșit pe hol acoperit doar de un prosop.

”Au trecut ceva ani de atunci, mulți ani și realitatea e cu totul și cu totul alta. N-am ales și nu am vrut să vorbesc niciodată despre asta pentru că, dacă aș spune realitatea, unii ar zice că…și-ar da cu părerea, hai să nu spunem într-un fel sau altul. N-aș dori să dau apă la moară sau să continui chestia asta”, a mai spus Ciprian Marica.