Clujenii stau la coadă zilnic. La UNIVERSITATE...

Universitatea de științe agricole și medicină veterinară din Cluj, și-a făcut anul trecut o firmă, Agronomia Agro Food Innovation SRL, ca să poată vinde ceea ce produsce în Stațiunea Didactică Experimentală de la Cojocna către terți – altfel, din anul 2.000 încoace, într-o mică gheretă de la poarta universității, USAMV vindea propriile produse către clienți care, în fiecare dimineață, stau la coadă cu zecile.

Chiar și după-masa e un du-te-vino permanent la magazinul aflat în incinta USAMV căci, se pare, mușterii vin unul după altul. „Azi am vândut 323 litri, ieri – 348”, spune vânzătoarea Emilia Neag, care vinde aici de mai bine de 15 ani. La cei trei lei pe litru, doar pe lapte magazinul încasează peste o mie de lei pe zi. Găsiți aici și ouă chiar de la găinile stațiunii experimentale, la 50 de bani. Într-o zi se vând nu mai puțin de 3.000 de ouă, deci încasări, doar pe acestea, de 1.500 de lei, plus mezeluri – șuncă, salam, cârnați, patiserie – de exemplu prăjitură cu măr, „ca la bunica” după cum spune o profesoară de la USAMV, la 4 lei.

Magazinul are deja vechime, de aproape două decenii. Directorul administrativ al universității, Lucian Naș, spune că acesta are încasări între 3.000 și 7.000 de lei în fiecare zi, deci în medie cam 1.000 de euro – și cele mai bine vândute produse sunt ouăle și laptele, care vin din propria fermă. Stațiunea Didactică Experimentală a universității agricole e deschisă din 1869, când funcționa pe lângă Institutul de Agricultură de atunci, pentru stagii de practică a studenților și cercetare științifică a cadrelor didactice. Are o suprafață uriașă, 667 hectare de teren agricol, unde cresc 300 de porci, 270 de vaci, 800 de oi și nu mai puțin de 11.000 de găini.

Articolul integral pe ACTUAL DE CLUJ