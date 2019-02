Cum a putut răspunde DRAGNEA când a fost întrebat de KOVESI

În timpul votului din comisia LIBE a Parlamentului, Liviu Dragnea s-a aflat în ședința de plen a Camerei Deputaților. Jurnaliștii l-au așteptat pe Dragnea la ieșire, pentru un punct de vedere, liderul PSD nedorind însă să se oprească pentru o reacție.

Printre ziariști s-a aflat și un reporter de la o televiziune străină, care i-a cerut un comentariu.

„I can’t. I don’t speak english (Nu pot, nu vorbesc limba engleză – n.r.)”, i-a spus Dragnea jurnalistei, în limba engleză.

„Come on! You already speak english (Pe bune? Deja vorbiți în limba engleză! – n.r.)”, i-a spus ziarista.

Dragnea nu s-a oprit, a zâmbit și a plecat din holul central.

