DĂNCILĂ, comunicat manipulator după întâlnirea cu delegația FMI

Premierul Viorica Dăncilă a primit astăzi delegația de experți a FMI, condusă de Jaewoo Lee, șeful misiunii Fondului pentru România și Bulgaria, aflată în vizita anuală de evaluare a situație macroeconomice, procedură de consultare periodică cu autoritățile naționale. La finalul întâlnirii, oamenii premierului au emis un comunicat unde utilizează doar realitățile care convin Guvernului, fără niciun rând despre riscurile la adresa stabilității financiare sau despre abaterile semnificative de la traiectoria de ajustare spre obiectivul bugetar pe termen mediu. Nu se vorbește nimic despre deficite sau despre inflație. În plus, Dăncilă a menționat creșterea economică de 5%, sub estimarea de 5,5% făcută în proiectul de buget. ”Șeful Executivului a subliniat că România a înregistrat în ultimii ani una dintre cele mai mari creșteri economice din Uniunea Europeană, tendință care, potrivit prognozelor, va continua în următorii ani. Pentru2019, avansul economic este estimat la 5,5% din PIB, în condițiile unui an agricol normal şi ale redresării sectorului serviciilor şi investițiilor, iar în 2020, creșterea economică este estimată la 5,7%. Chiar în această dimineață Eurostat și Institutul Național de Statistică ne-au dat din nou vești bune legate de creșterea Produsului Intern Brut. România înregistrează a doua cea mai mare creștere economică din UE pe primul trimestru al acestui an. Este un avans sustenabil, la care au contribuit aproape toate ramurile economiei. Datele oficiale privind evoluția economică validează măsurile guvernamentale și ne confirmă că suntem pe drumul cel bun” a afirmat prim-ministrul”.