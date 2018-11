DĂNCILĂ îl sfidează pe DRAGNEA? Anunțul premierului

Viorica Dăncilă va participa la manifestaţii. Premierul a declarat că a primit invitaţia de la Cotroceni pentru evenimentele dedicate Zilei Naţionale şi că va participa.

Viorica Dăncilă a spus că va participa la parada militară care va avea loc la Arcul de Triumf de 1 Decembrie pentru a arăta „respect” faţă de împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire, însă nu ştie dacă va ajunge şi la recepţia de la Palatul Cotroceni.

„Da, am primit invitaţie. Voi participa la evenimentele dedicate zilei de 1 Decembrie. Este an centenar şi cred că prin această participare arăt respectul faţă de 100 de ani de la Marea Unire şi cred că e important ca la acest eveniment să particip. (…) După cum aţi putut observa, atunci când am fost invitată (la recepţia de la Palatul Cotroceni – n.r.) am participat. Nu pot să spun anul acesta, pentru că s-ar putea ca de la evenimentul de la Bucureşti să merg în altă parte, să încerc să merg în mai multe locuri, de aceea nu vă pot da un răspuns exact”, a arătat ea, într-o conferinţă de presă susţinută la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD.”, a spus Dăncilă.

Ea a precizat că s-ar putea să nu meargă la recepţia de la Palatul Cotroceni, intenţionând să meargă în ţară.

