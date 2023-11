Drepturile TV în 2023. Festin mediatic în 2024

Finalul de an va marca modificări importante pe piața drepturilor de televizare a marilor competiții sportive. Mai ales în cazul Premier League. Indiferent către care meridian am privi, schimbările vor surveni într-un fel sau altul. Competiția dintre cablu și streaming, dar și dificultățile televiziunilor locale în SUA, problemele macroeconomice în Europa, sau prioritazarea profitabilității în defavoarea dezvoltării, în general, sunt factorii cei mai importanți. Un lucru este însă sigur. Și anume că industria nu va face niciun pas înapoi.



Comercializarea drepturilor tv a generat 51 de miliarde de euro în 2023, potrivit sportbusiness.com. Creșterea este de 2,4% față de 2022, ceea ce înseamnă destul de mult într-un an fără Jocuri Olimpice. Pe lângă ediția JO de la Paris, 2024 va aduce și turneul final al Campionatului European de fotbal din Germania. Estimarea valorii globale a drepturilor TV este de 55 de miliarde de euro pentru anul viitor.



Fotbalul, pe primul loc

Până atunci, în ceea ce privește sporturile, fotbalul este cel care a generat cele mai mari venituri în 2023. Peste 17 miliarde de euro. Acest total ia în calcul toate competițiile, atât cele domestice, cât și cele internaționale; ale cluburilor și ale reprezentativelor naționale.



În ansamblu, cea mai intersantă este ascensiunea cricketului, aflat pe poziția a patra în lume, după fotbal american și baschet. Indian Premier League încasează 5,3 miliarde de euro datorită drepturilor TV negociate pentru o perioadă de cinci ani. India exprimă o pasiune de neclintit și tocmai de aceea atât de admirabilă pentru acest joc. În același timp, cu o populație de peste 1,4 miliarde de locuitori, rămâne un teritoriu pe cât de râvnit, pe atât de inaccesibil pentru FIFA.



NFL, din altă galaxie

De neclintit este și NFL, prima în privința valorii drepturilor TV generate de o ligă profesionistă la nivel mondial. Cu peste 11 miliarde de euro, NFL încasează de două ori mai mult decât Premier League în trei ani. Totuși, estimările privind următorul contract pentru drepturile TV ale Premier League depășesc 12 miliarde de euro, conform sportspromedia.com.



În ierarhia țărilor cu cele mai mari venituri TV dedicate sportului, SUA este pe primul loc, cu aproape 50% din totalul global. Mai exact, 25 de miliarde de euro.



2024 va fi un an cu adevărat interesant. Și pe alocuri, chiar echitabil. Fanii sportului din România vor fi reprezentați la Jocurile Olimpice de la Paris și la Campionatul European de fotbal, simultan, după o perioadă lungă de așteptare. Timp în care au contribuit din plin la business-ul campionatelor naționale de fotbal ale altor țări. Premier League, Bundesliga, Primera Division, Serie A și Ligue 1 sunt primele, dar nu și singurele.