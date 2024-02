Ea e românca pe care Bill Gates a aplaudat-o în picioare

Fosta campioană europeană Mihaela Șteff va participa, în calitate de antrenoare, la Campionatul Mondial de tenis de masă din Coreea de Sud

De cinci ori campioană europeană și de patru ori câștigătoare a Ligii Campionilor, Mihaela Șteff a scris istorie în tenisul de masă intern și internațional ca jucătoare, iar acum încearcă să se califice din nou la Mondiale, dar ca antrenoare. Împreună cu antrenorul coordonator al echipei feminine a României, Viorel Filimon, ea speră la o medalie, dar și la calificarea la Jocurile Olimpice.

La începutul anilor 2000, Mihaela Șteff era una dintre cele mai spectaculoase, dar și valoroase jucătoare din lume. De altfel, așa cum avea să mărturisească antrenorul ei, regretatul Gheorghe Bozga, la Jocurile Olimpice de la Sydney, din 2000, Bill Gates a aplaudat în picioare unele schimburi de mingi ale româncei.

„Se știe că Bill Gates este un fan al tenisului de masă. Eu personal nu l-am văzut făcând chestia aceasta, pentru că eram concentrată la joc, însă mi-a spus și mie domnul Bozga acest lucru. Am fost mândră, desigur” – Mihaela Șteff, antrenoare echipă feminină România.

Puțină lume știe însă că în afara acestui sport, actuala antrenoare iubește și fotbalul, de care a fost atrasă din primii ani ai vieții. Considerată cea mai bună fotbalistă dintre tenismene, Mihaela Șteff a mărturisit că postul pe care se simțea cel mai bine era cel de atacant, iar echipa favorită este Real Madrid.

„Pe vremuri eram cea mai bună fotbalistă dintre tenismene, dar acum nu mai știu, că pe fete nu le-am testat. A rămas o pasiune de-a mea în continuare și urmăresc meciurile când am ocazia. Jucam în atac. Ar trebui să țin cu Milan, că are culorile clubului unde antrenez, cel din Bistrița, dar țin cu Real Madrid” – Mihaela Șteff, antrenoare echipă feminină România.

Mihaela Șteff a crescut într-o familie numeroasă. Ea mai are încă patru surori și doi frați, fosta campioană fiind cea mai mare dintre ei. După cum recunoaște, adoră mesele în familie, chiar dacă sunt foarte populate.

„Mesele în familie aratăinteresant arată. Suntem acolo o mică armată când ne adunăm, suntem cinci fete și doi băieți, toate surorile mele au câte un copil și atunci când ne adunăm cu toată lumea este ceva foarte frumos… Eu trăiesc pentru aceste momente și mă bucur foarte tare că am o familie mare și suntem foarte uniți” – Mihaela Șteff, antrenoare echipă feminină România.

La 14 ani, Mihaela Șteff a refuzat să joace pentru Germania

La vârsta de 14 ani, Mihaela Șteff era cea mai bună junioară a continentului, iar conducătorii federației din Germania i-au propus să schimbe naționalitatea și să joace pentru ei. A refuzat din prima!

„Am refuzat și cu siguranță nu am regretat niciodată asta. Sigur ar fi fost condiții mult mai bune la acea vreme, pentru că în momentul de față avem condiții extraordinare, Federația Română de Tenis de Masă fiind una dintre cele mai puternice din Europa, care oferă sportivilor toate condițiile de a performa la cel mai înalt nivel. Atunci era însă o mare diferență între România și Germania. Chiar dacă m-ar fi ajutat poate în primă fază pe parte sportivă, sufletul meu de româncă nu ar fi putut face lucrul acesta” – Mihaela Șteff, antrenoare echipă feminină România.

Se spune că nu există campion care să nu fi făcut sacrificii în numele sportului iubit. Mihaela Șteff l-a făcut pe primul la vârsta de 9 ani, când a fost nevoită să se tundă pentru prima dată în viață, ca să mai fie primită la antrenamente!

„La 9 ani am început tenisul de masă. La vremea aceea, domnul Bozga nu antrena fete. Eram singura fată din toată sala de la Bistrița, erau doar băieți. A spus că e greu de lucrat cu fetele. Aveam părul până aproape de șold, nu-l tunsesem niciodată. Mi-a spus: <<ori păr, ori tenis!>>. Și atunci am mers cu părinții, am făcut o poză de adio părului și l-am tuns, că voiam să joc tenis. Dorința de a juca tenis a fost mai mare decât lacrimile” – Mihaela Șteff, antrenoare echipă feminină România.

Eliza Samara vrea să se califice cu echipa la Jocurile Olimpice

Veterana echipei României, Eliza Samara, abia așteaptă startul competiției, chiar dacă are probleme de adaptare cu fusul orar. De aceea, se bucură că lotul face un cantonament de pregătire chiar în Coreea de Sud, locul Mondialelor.

„Cantonamentul e un factor foarte important, ne vom acomoda și cu fusul orar. La mine e un lucru foarte greu, chiar și cu pastile nu pot dormi, doar pe bucățele. Avem timp de acomodare și la momentul meciurilor vom fi apte și vom da mie la mie” – Eliza Samara, jucătoare România.

Această competiție este și criteriu de calificare la Jocurile Olimpice, iar Eliza spune că sunt șanse mari pentru îndeplinirea obiectivului.

„Grupa este bună, accesibilă. Vom întâlni Singapore, care are în componență junioare, Suedia, care e o echipă dificilă, mai jucăm cu Canada și cu Serbia, cu sportive care când joacă împotriva noastră scot din ele ce e mai bun. Vom încerca să luăm fiecare echipă și să jucăm ca și cum ar fi un meci decisiv. Locul 1 din grupă se va califica direct în sferturi, ceea ce înseamnă și calificarea la Jocurile Olimpice, așa că fiecare meci e cu miză” – Eliza Samara, jucătoare România.

În ceea ce privește șansele la obținerea unei medalii cu echipa, Eliza spune că decisivă va fi poziția ocupată în grupă. „Dacă vom reuși să ne calificăm direct în sferturi avem mai multe șanse. Dacă ieșim de pe locul 2, nu știu ce să zic. Totul depinde de forma care va fi în zilele acelea. E un Campionat Mondial, unde toată lumea va încerca să joace cât mai bine ca să se califice la Jocurile Olimpice” – Eliza Samara, jucătoare România.

Campionatele Mondiale de tenis de masă vor avea loc la Busan, în Coreea de Sud, în perioada 16-25 februarie. Echipa feminină este alcătuită din Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu și Elena Zaharia, fetele noastră fiind antrenate de Viorel Filimon și de Mihaela Șteff. Sportivele tricolore au ajuns deja în Coreea de Sud și au început antrenamentele la Centrul Olimpic din Seul. Echipa feminină a fost repartizată în grupa 7, alături de Singapore, Suedia, Canada și Serbia.