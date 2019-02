Explicația stranie dată de Șerban Nicolae pentru aducerea aurului în țară

Astfel, intrebat de ce este necesar sa repatriem aurul, senatorul PSD a dat o explicatie putin stranie: “Dumneavoastra va tineti bijuteriile la vecini? De exemplu, asa cum dumneavoastra va tineti bijuteriile acasa, nu le tineti la vecini si nici nu platiti chirie ca sa vi le tina vecinii, eu cred ca suntem in situatia in care Romania isi poate permite sa isi tina rezerva de aur in propriul teritoriu, in conditii de siguranta, sa nu mai plateasca chirie pentru asa ceva”.

Nici in ceea ce priveste modul de utilizare a acestei rezerve de aur, dupa ce va ajunge in tara, Serban Nicolae nu a dat explicatii foarte clare.

“Banca Nationala a Romaniei poate sa utilizeze aceasta rezerva, atunci cand este cazul, pentru asigurarea acelor operatiuni financiare specifice. Asa cum face de altfel si cu rezerva valutara”, a spus social-democratul. Insa cand a fost intrebat ce inseamna “operatiuni financiare specificice”, senatorul a evitat sa raspunda.

Articolul integral pe ZIARE.COM