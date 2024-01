Fondul de investiţii PAG Private Equity a preluat pachetul majoritar de acţiuni al grupului Food Union Europe, care deţine şi producătorul român de înghetată Alpin

”PAG Private Equity, fond de investiţii alternative, la nivel mondial, a convenit achiziţia unui pachet majoritar de control în Food Union Europe, un important furnizor de îngheţată şi produse congelate pentru consumatori, prezent în şase ţări europene. Food Union deţine compania românească de producţie şi distribuţie a îngheţatei Alpin (Alpin 57 Lux SRL). Tranzacţia, aflată în aşteptarea aprobării finale din partea autorităţilor de reglementare, s-a realizat prin achiziţia de acţiuni de la fondator şi alţi acţionari privaţi”, anunţă companiile.

Detaliile financiare specifice sunt confidenţiale.

„PAG Private Equity a investit în Food Union Europe începând din februarie 2017. Credem ferm în poziţia sa de neegalat în principalele sale pieţe din Letonia, Estonia, Lituania, Danemarca, Norvegia şi România. Aşteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu managementul actual pentru a susţine creşterea şi extinderea continuă a Food Union, în special pe piaţa profitabilă a îngheţatei din România şi a gustărilor sănătoase, cu mărcile noastre consolidate şi oferta noastră de produse de înaltă calitate”, a declarat Lincoln Pan, partener şi copreşedinte, Private Equity la PAG.

După finalizarea tranzacţiei şi obţinerea aprobării din partea autorităţilor de reglementare, care se aşteaptă în trimestrul 1 din 2024, controlul operaţional complet asupra producţiei de lactate şi îngheţată şi distribuţia directă către consumatori în Europa va trece la PAG, acţionar existent şi membru al Consiliului de Administraţie al entităţilor Food Union Europe. Aceste operaţiuni includ mărci din Letonia (Rīgas piena kombināts, Valmieras piens şi Premia FFL), Estonia (Premia TKH), Lituania (Premia KPC), Danemarca (Premier Is, Hjem Is şi Frast), Norvegia (Isbjorn Is şi Den Norske Isbilen) şi România (Alpin57Lux).

Arturs Cirjevskis, CEO al Food Union Group în Europa, şi managerii generali anteriori ai companiilor din grup, inclusiv Natalia Gelshtein-Kishsh, director general al Alpin, vor continua să conducă Food Union Europe, care va opera sub acelaşi nume corporativ, în actuala structură de afaceri.

„Food Union este astăzi un jucător puternic, rezilient şi bine poziţionat în regiunile în care anticipăm o creştere în viitor. Prin investiţii în curs şi viitoare în tehnologii de fabricaţie, automatizare şi excelenţă operaţională în general, ne aşteptăm la o consolidare suplimentară pe pieţele interne şi la exporturi, în anii următori”, a spus Arturs Cirjevskis, CEO al Food Union Group în Europa.

PAG Private Equity este un investitor activ în industria alimentară, în special în domeniul alimentelor congelate. Tranzacţiile recente includ achiziţionarea a două companii din Australia din sectorul alimentar şi de consum – Patties, un binecunoscut furnizor de mărci de gustări savuroase, aperitive, prânzuri, deserturi, precum şi Vesco, un producător de alimente congelate de înaltă calitate prezent în Australia şi Noua Zeelandă. Aceste achiziţii se adaugă la portofoliul existent de produse de consum al PAG, care include, de asemenea, francize de retail (Craveable Brands), companii de procesare şi producţie a cărnii de pui (The Cordina Group şi Shandong Fengxiang Co. Ltd.) şi producători de lactate (Youran Dairy).

Alpin (anterior cunoscut sub numele de Alpin57Lux), fondat în 1994 ca afacere de familie, este acum una dintre cele mai mari companii de îngheţată din România. Fabrica de îngheţată a devenit parte a Food Union în 2016. Cu peste 100 de sortimente de îngheţată sub diferite mărci, noi produse sunt create în fiecare an. Cele mai populare mărci sunt Transalpina, Fulg de nea, Polar Autentic, Sandwich şi o serie de nouă produse HoReCa. Alpin57Lux a oferit o gamă de produse de patiserie şi brutărie congelate încă din 2001.

PAG este un fond de investiţii global de top, concentrat pe zona Asia-Pacific, având trei strategii de bază: Credit & Markets, Private Equity şi Active Reale. PAG administrează capitalul în numele a aproape 300 de investitori de fonduri instituţionale, inclusiv unii dintre cei mai sofisticaţi alocatori globali de active. PAG are peste 300 de specialişti în investiţii în 15 birouri cheie şi aproximativ 55 de miliarde de dolari americani în active sub management.

Food Union Europe este o companie de bunuri de consum care dezvoltă mărci locale şi livrează produse în principal în Europa. Food Union este în prezent cel mai mare producător de îngheţată în ţările baltice şi în Danemarca, iar grupul deţine o poziţie puternică pe piaţa în Norvegia şi România. Food Union este lider de piaţă în produse lactate proaspete în Letonia şi deţine poziţii solide în mai multe categorii de lactate în ţările baltice. Începând cu ianuarie 2024, cel mai mare acţionar majoritar al Food Union Europe este PAG Private Equity, o firmă globală de investiţii alternative.