Gică Hagi, o nouă afacere. În ce domeniu investește ”Regele”

Gică Hagi are o nouă afacere. Noua firmă a lui Hagi se numește HGH Company SRL și are sediul în sectorul 2 din București. Firma lui Gică a fost înregistrată la registrul comerțului pe 11 ianuarie 2024, potrivit fanatik.ro. Domeniul ales de Hagi este publicitatea. Acest domeniu este unul de miliarde de euro la nivel global. Gică Hagi a implicat-o și pe soția lui, care va fi administrator în firmă. Marilena Hagi are deja experiență în industria de publicitate, deoarece se ocupă și de administrarea unei societăți similare care este pe numele lui Ianis, fiul ei. Este vorba despre firma Future of the Game Company SRL, care a fost deschisă în 2020.

Renunță la calitatea de acționar majoritar al echipei Farul Constanța?

Gică Hagi intenționează să renunțe la calitatea de acționar majoritar de la Farul Constanța în viitorul apropiat. ”Regele” a început să își investească banii adunați din fotbal în alte afaceri.

El a dat mai multe declarații în acest sens și, în decembrie 2023, a lăsat de înțeles că retragerea sa de la Farul e tot mai aproape:

”Farul trebuie să aibă un antrenor care e plătit, nu care e patron. De la anul, trebuie să aibă un alt antrenor care va fi plătit și care nu e patron. Lucrurile trebuie să se schimbe.

Au fost doi ani, am dus, am făcut lucruri bune, mai puțin bune, am vorbit. Voi păstra 10%, nu vreau mai mult. O spun public ca s-o înțeleagă toată lumea.

Nu plec din club, rămân cu 10%, dar trebuie să vină oameni cu bani, care vor și cred că Farul e un club foarte bine organizat”, a declarat Gică Hagi, în ultima lună a anului trecut.