Giorgi Shagidze își va continua mandatul de CEO și Președinte al Comitetului de Conducere al maib

22 Februarie 2024. Maib, cea mai mare bancă din Republica Moldova, anunță că domnul Giorgi Shagidze își va continua mandatul de CEO și Președinte al Comitetului de Conducere al băncii până la 31 decembrie 2025. În cazul unui IPO de succes al băncii, mandatul va fi prelungit până la 31 decembrie 2026. Decizia de a extinde mandatul lui Giorgi Shagidze urmează a fi supusă aprobărilor corespunzătore. Se anticipează că o decizie de aprobare va fi luată în următoarele zile, asigurând o continuitate fluentă a managementului și a dezvoltării strategice pentru maib.

Din februarie 2021, când Giorgi Shagidze a preluat leadershipul băncii, maib a trecut printr-o transformare ambițioasă, care a dus la creșterea cotei de piață pe toate segmentele de business, la creșterea performanței financiare și la triplarea numărului de utilizatori ai aplicației mobile, consolidând poziția băncii de lider incontestabil al sistemului bancar din Republica Moldova.

„După o primă fază de succes a transformării, ne-am axat pe o revizuire a priorităților strategice, inclusiv pe planurile noastre de a lista banca la o prestigioasă bursă de valori, precum și de a explora căi de creștere complementare în digital banking. Alături de Giorgi ca CEO sunt încântat să mă angajez în această nouă etapă de dezvoltare a maib”, a declarat Vytautas Plunksnis, Președintele Consiliului băncii.

„Este o onoare pentru mine să continui să conduc maib în această nouă etapă de transformare. Republica Moldova se află acum într-un moment critic, după decizia istorică a Consiliului European din decembrie anul trecut de a deschide negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Fiind banca nr. 1 în țară, vedem o oportunitate extraordinară, dar și o responsabilitate, pentru maib, în acest parcurs de integrare. Fiecare angajat maib a fost esențial pentru succesul pe care l-am obținut și sunt încântat de oportunitatea de a continua să conduc această echipă excepțională”, a declarat Giorgi Shagidze, CEO și Președinte al Comitetului de Conducere al maib.

„Sunt încântat de oportunitatea de a-l păstra pe Giorgi în echipă și de a continua, sub conducerea sa, agenda noastră de transformare. Maib a demonstrat rezultate cu adevărat spectaculoase în ultimii 3 ani și ne propunem să menținem această dinamică, continuând să creștem nivelul de performanță pe măsură ce ne angajăm în această nouă etapă a dezvoltării noastre”, a menționat Vasile Tofan, Președintele Comitetului de nominalizare și remunerare.

Câteva dintre realizările maib în perioada 2021 – 2023, sub conducerea lui Giorgi Shagidze

1. Echipa: Am consolidat echipa, atrăgând noi lideri pentru funcțiile din Finanțe, Business Banking, Resurse Umane, IT și Marketing. Am simplificat structura organizatorică a back office-ului, reducând la trei nivelele de subordonare și schimbând, totodată, aproximativ 40% din membrii echipei de middle management;

2. Poziția pe piață: Cota de piață în segmentul Retail a crescut cu 5 puncte procentuale,până la la 33,7% iar în segmentul Business Banking cu 15 puncte procentuale, la 37%;

3. Performanța financiară: Profitul net în 2023 este cu 70% mai mare decât în 2019 (și de peste 2,3 ori mai mare comparativ cu 2020), în pofida turbulențelor geopolitice din regiune;

4. Digital și plăți: Numărul clienților în aplicația mobilă maibank s-a triplat, ajungând la 590.000, cu 55% din creditele de consum și 65% din depozitele emise prin aplicația mobilă;

5. Brand: Maib a trecut printr-un proces de rebranding, iar 90% din rețeaua de sucursale a trecut printr-un proces de renovare și modernizare, îmbunătățind semnificativ experiența clienților și simplificând fluxurile de lucru;

6. Guvernare corporativă și risc: Rata creditelor neperformante ale băncii constituie 2,7%, cu un coeficient de acoperire de 180%. Banca a îmbunătățit practicile de guvernanță corporativă pentru a se conforma pe deplin cerințelor Bursei de Valori din Moldova și ale Bursei de Valori din București;

7. ESG: Am dezvoltat un plan ESG pe termen lung, lansând primul raport ESG din țară, cu ambiția de a obține un rating ESG deja în acest an;

8. Agile: Banca s-a transformat într-o organizație Agile, cu echipe descentralizate cu focus pe clienți, stimulând viteza de execuție și inovația. Tranziția a fost susținută în continuare de inaugurarea noului sediu central, maib park, unul de referință în Moldova și un spațiu de lucru modern și inovator, pentru a atrage și reține cei mai buni profesioniști.

Despre maib

Maib este cea mai mare bancă din Republica Moldova, cu o cotă de 34.3% din depozite și 37.4% din credite din întregul sistem bancar la sfârșitul anului 2023. Maib este un creditor disciplinat, cu o rată NPL de 2.7% și este bine capitalizată, cu un CAR de 24.2% la 31 decembrie 2023. Banca are o importanță sistemică pentru țară, deservește aproape o treime din populație și este printre cei mai mari angajatori privați din Moldova, cu o forță de muncă de peste 2,400 de persoane. Din 2018, cel mai mare acționar al maib este un consorțiu, care include Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Invalda INVL, un grup lider în gestionarea activelor din statele baltice, și Horizon Capital, un fond de investiții privat axat pe piețele emergente.