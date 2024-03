Guvernul, deficit uriaș în februarie

Guvernul a avut un deficit uriaș! Executivul a închis primele două luni din an cu un deficit foarte mare, de 1,67% din PIB, 29 miliarde de lei, deja cu o gaură de circa 21 miliarde de lei doar în februarie, determinată de cheltuieli cu înarmarea, dar și de sume mari alocate pentru stingerea datoriilor în sectorul de sănătate, au transmis surse pentru profit.ro. Datele sunt preliminare. Datele finale și oficiale vor fi anunțate după 25 martie.

Nivelul este unul record atât ca procentaj din PIB, cât și ca sumă. Pe lângă cheltuielile mari cu Apărarea și Sănătatea, un impact major asupra deficitului din februarie îl are și faptul că luna februarie este, istoric, cea mai slabă din an ca încasări la ANAF, cu un program cu circa 7 miliarde lei mai mic decât în ianuarie.

În primele două luni din 2023, deficitul a fost de 17 miliarde lei, 1,07% din PIB. Un deficit lunar mai ridicat decât cel din februarie 2024 a fost înregistrat, din datele verificate de sursa citată, în decembrie 2022, când s-a situat la 22,3 miliarde lei, și decembrie 2021, la 24 miliarde lei, ca o consecință a practicii din trecut a guvernelor de a cheltui mult în lunile noiembrie și decembrie.

În noiembrie și decembrie 2023, Guvernul a încercat să țină cheltuielile sub control pentru a se încadra în limitele de deficit, majorate deja, față de țintele inițiale, în urma unor discuții cu Comisia Europeană. Plățile mari făcute pe acest început de an ar avea legătură și cu plăți amânate de pe finalul anului trecut, când Guvernul a încercat să țină sub control deficitul bugetar. Este cazul plăților pentru înzestrarea armatei și, probabil, pentru sectorul de sănătate.