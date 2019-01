Ionuț Mișa povestește cum a fost demis de la ANAF

„Nu știam nimic, nu am avut nicio discuție nici cu ministrul Finanțelor, nici cu premierul din acest punct de vedere. Mi s-a comunicat doar că mi s-a încheiat mandatul, la propunerea ministrului de Finanțe“, a spus Mișa despre revocarea sa.

Întrebat dacă i s-au făcut unele reproșuri, fostul șef al ANAF a afirmat: „În cadrul discuției nu au fost reproșuri. Mi s-a comunicat doar că s-a luat o decizie și asta e decizia. Înțelegând că așa cum am venit trebuie să și plec, pentru că aceste posturi sunt efemere, nu am mai pus alte întrebări și nu am intrat în alte discuții. Chiar s-a menționat că nu are ce să mi se reproșeze și, din punct de vedere al rezultatelor și profesional, lucrurile sunt foarte bune, sunt mulțumiți“.

Chestionat în continuare cum de a fost demis, dacă i s-a spus că sunt mulțumiți, Ionuț Mișa a relatat următoarea scenă:

„Nu a fost un motiv, cel puțin mie nu mi s-a invocat vreun motiv legat de revocare. Am primit un telefon de la consilierul dnei prim-ministru și am fost rugat să merg până la guvern. Când am ajuns acolo, dl ministru era deja în birou și am luat loc. Eu le-am spus că am reușit să finalizăm și ultimele calcule legate de luna decembrie și că am reușit să facem planul și pe luna decembrie și chiar să-l depășim și totodată pe întreg anul am închis cu peste sută la sută realizare de plan. (…) Am discutat doar cu consilierul pe probleme economice al premierului (Darius Vâlcov – n.r.) și cu ministrul Finanțelor. N-am avut nicio discuție cu premierul.“

