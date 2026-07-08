Publicat la 08.07.2026, 10:33:56

Roxana-Maria Picuș are 13 ani, dar când urcă în mașina de concurs e șefă în Campionatul de Slalom Juniori. Și nu e singura din familie cu adrenalina în sânge. Tatăl și sora ei concurează pe... aceeași mașină și în același campionat.



A făcut teatru și actorie

La vârsta la care alți copii stau pe telefoane, Roxana-Maria Picuș stăpânește 125 de cai putere în Campionatul Național de Slalom Juniori. Deși e deja vicecampioană, recunoaște că adrenalina vine la pachet cu emoțiile, mai ales când traseul devine complicat. „E o senzație uimitoare mai ales când ești la volan, simți pedalele și controlul mașinii în mâinile tale, chiar dacă îmi este frică mai ales în unele curbe, că aș putea să pierd controlul încerc să mă mențin cât mai rece la volan și cred că asta este cheia succesului”, dezvăluie Roxana.

Puștoaica a demonstrat că știe să se descurce și în momentele dificile de pe traseu! Acum doi ani, la antrenamente, a învățat ce înseamnă să piardă controlul volanului, dar nu s-a dat bătută! „ Am luat bordura, toată burta mașinii s-a distrus tot ce era dedesupt”, se destăinuie aceasta.

Dar cea mai inedită cursă se dă... acasă. Roxana împarte pasiunea, dar și mașina de concurs, cu tatăl și sora ei mai mare. Trei piloți pe un singur Citroen înseamnă o strategie de familie și sfaturi prețioase înainte de start. „Este minunat pentru că facem sporturile împreună. Și făcându-le împreună ne putem da sfaturi și să ne ajutăm unul pe celălalt cu idei unde să accelărăm mai tare sau unde să frânăm”, spune Roxana.

Pe lângă viteză, Roxana e pasionată de mai multe sporturi printre care și câteva de contact. „La aikido te lupți îl simți în mâna ta și încerci cât mai mult să îl controlezi la fel cum încerci să controlezi mașina pe pistă.

Poți să faci un top 3? Pe locul 1 aș spune condusul mașinilor, pe 2 Aikido pentru că îl practic de mulți ani iar pe 3 aș spune schiatul”, povestește încântată tânăra.

Mai mult, adolescenta a făcut stand-up comedy, a cochetat și cu școala de jurnalism și televiziune, așa că știe cum să „dea bine” pe sticlă, dar și să controleze situația în ring. „Am fost la Școala de Teatru și Televiziune Galați, unde am prezentat diferite emisiuni și am făcut stand-up comedy și acolo ca la mașini am încercat să dau ce e mai bun”, încheie aceasta.