NBA All-Star Game. După Războiul Stelelor, Dune

NBA All-Star Game revine la formatul inițial. Estul va înfrunta Vestul pe 18 februarie, la Indianapolis. Crema baschetului mondial va urma protocolul clasic. Patru sferturi de câte 12 minute. Au trecut șapte ani de la cunoscutul NBA All-Star Game, așa cum l-am descoperit. Nu foarte mult, însă suficient pentru ca multe să se fi schimbat. Emirates NBA Cup, Load Management, Wembanyama și multe, foarte multe puncte.



În 2017 Vestul a învins Estul cu 192-182. Cu 52 de puncte și 10 recuperări, Anthony Davis a devenit MVP. La ediția inaugurală, în 1951, “Easy” Ed Macauley, marcase 20 de puncte, iar Estul câștiga cu 111-94 în fața a peste 10.000 de spectatori, la Boston Garden. Între timp, NBA-ul a devenit un business de 10 miliarde de dolari anual.



În mare parte, chiar datorită celebrului All-Star Game, calul troian menit să cucerească cetate după cetate, indiferent de meridian. La rândul său, a fost doar preambulul descinderii decisive: Dream Team, Barcelona, 1992. În prezent, NBA-ul este liga cea mai puternică la nivel global. Drepturile TV plătite din afara SUA depășesc 700 de milioane de dolari pe sezon, conform ampereanalysis.com. Din Brazilia până în Spania, și din China până în Africa de Sud.



Visul extraterestrului

Pare incredibil, dar visul de început al lui Michael Jordan era acela de a ajunge să joace cândva în Europa. Desigur, înainte să știe că misiunea sa era cu totul alta. Și datorită All-Star Game-ului, MJ s-a transformat în Air Jordan. Iar polii planetei baschet s-au inversat. Europenii au venit în NBA, au atras publicul de acasă și nimic nu avea să mai fie ca înainte. Au urmat Asia, America de Sud, Australia, și apoi toate insulele de peste mări.



În prezent, nivelul de engagement generat de social media, adăugat mediilor clasice, promite să crească prestigiul NBA. La cote greu de imaginat în anii `90. Este probabil unul dintre motivele pentru care Jayson Tatum, superstarul lui Boston Celtics, va comenta ineditul duel al aruncărilor de 3 puncte dintre Steph Curry și Sabrina Ionescu. Interesant, mai ales că Shaq îl vede deja câștigător pe Steph, la 6 sau 7 mingi diferență. De fapt, fiecare eveniment al All-Star Weekend-ului va fi susținut de o vedetă a ligii. Alături de comentatorii americani vor fi Charles Barkley și Draymond Green, Jamal Crawford, dar și Vince Carter și Carmelo Anthony, potrivit theathletic.com.



Dincolo de proiecțiile concrete din realitatea paralelă, s-ar părea că Adam Silver, managerul NBA, nu a neglijat nici cash-ul palpabil. Arbitrii vor purta pentru prima dată în istorie logo-ul unui sponsor. Emirates, precizează nba.com. Începând din sezonul viitor, partenerul lui Real Madrid, AC Milan și Arsenal, își va pune numele pe NBA Cup. Cashflow-ul în sine nu este o problemă, însă din cele 10 miliarde, 51% revin jucătorilor. Alfel spus, niciodată nu e prea mult, când nici măcar cerul nu este o limită prea clară.



Războiul Stelelor

Vor fi sute de milioane de dolari pe terenul din Indianapolis. Și asta, fără pretenția de a avea toate stelele momentului. În mare parte, ca urmare a așa numitului Load Management. Mai exact, planul potrivit căruia jucatorii pot fi odihniți pentru a preveni accidentările cauzate de efort. Pentru că mass-media a fost nemulțumită, liga a contraatacat cu prevederea potrivit căreia un jucător trebuie să evolueze în cel puțin 65 de meciuri pentru a beneficia de distincții și bonusuri, inclusiv de titlul de MVP.



Cazul lui Jimmy Butler, finalist cu Miami Heat, este relevant. Nu va fi la All Star-Game din cauza absențelor din prima parte a sezonului, relatează theathletic.com. E important, întrucât prezența în All-Star Game poate fi privită ca o preselecție pentru titlul de MVP. În treacăt fie spus, Load Management nu și-a dovedit eficiența din punct de vedere științific, după analizarea datelor din ultimii 10 ani.



Nu toți titularii vor intra pe parchet. Camerunezul Joel Embiid, de la Philadelphia 76ers, este accidentat și nu va juca. Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Tyrese Haliburton, Damian Lillard și Jayson Tatum, sunt cei aleși în Est. Iar în Vest, Luka Doncic, Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander, LeBron James și Nikola Jokic. Salariile lor se apropie de 400 de milioane de dolari anual. Kevin Durant este primul, cu aproape 48 de milioane. Cel mai bine plătit jucător al sezonului rămâne Stephen Curry, cu aproximativ 52, deși la Indianapolis va începe ca rezervă.



Dune

E intersant că 5 dintre titulari sunt veniți din afara SUA. Antetokounmpo, Embiid, Doncic, Gilgeous-Alexander și Jokic. Această multinațională poate juca fără probleme în fața oricărei selecționate a NBA. Tocmai de aceea, NBA All-Star Game 2024 poate fi doar o fentă înainte de pătrunderea decisivă. Resetarea necesară unui nou început. USA vs World All-Star Game este confruntarea așteptată de toată suflarea baschetului.



Doar că americanii vor avea o problemă. Victor Wembanyama. Peste încă un an, nimeni nu va rezista în fața fenomenului din Hexagon. În spațiul de 3 secunde, orice pivot advers își va pierde brusc avantajul comparativ, iar toată povestea elitei de sub panouri va fi rescrisă.



Superstarul și mogulul media LeBron James spunea recent că liga a mai avut unicorni de-a lungul timpului, însă acum are un extraterestru. Și are dreptate. Într-un fel.



Așadar, pe 18 februrie, la Gainbridge Fieldhouse, în fața a 18.000 de spectatori, va fi din nou Războiul Stelelor. Dar urmează Dune.