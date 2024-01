Nicu Alifantis, bilanț formidabil înainte de aniversarea de 70 de ani: ”5864 de recitaluri și concerte”

Nicu Alifantis se apropie de aniversarea a 70 de ani însă, pentru admiratorii melodiilor sale inconfundabile, la fel de importantă e împlinirea a cinci decenii de intensă activitate artistică.

În ceasul bilanțului, Alifantis duce mai departe un număr admirabil de apariții scenice live, mai precis 5864. Din care, în primii 30 de ani de carieră teatrală și muzicală a trecut de impresionantul număr de 4000 de concerte (1973-2003). Pe 31 mai a.c., artistul polivalent devenit unul dintre cei mai apreciați cantautori ai genului folk, se aniversează tot printr-un spectacol.

Cariera artistului cuprinde 30 de albume de studio, coloană sonoră pentru 19 lung metraje cinematografice și 121 de piese de teatru și nu se oprește aici. A urcat de mii de ori pe scenă însă nu poate uita prima sa apariție de televiziune. S-a întâmplat în 1973 la emisiunea Tele Top.

Nicu Alifantis, bilanț formidabil înainte de aniversarea de 70 de ani

Din 1975 a fost angajat la Teatrul ”Maria Filotti” din orașul natal, Brăila, un an mai târziu fiindu-I editat primul disc, ”Cântece de noapte”. Popularitatea a câștigat-o însă în spectacolele Cenaclului Flacăra dar și în sălile de teatru. Recent artistul a fost omagiat la Teatrul ”L. S. Bulandra” pentru peste spectacole montate în 54 de teatre din întreaga țară.”La împlinirea a cincizeci de ani de când am urcat pe scenă, nu știu dacă să fiu vesel sau posac, mândru sau modest, entuziast ori melancolic. Nu am nostalgii și nici regrete. Mă simt împlinit și-atât. Mulțumesc, bunului Dumnezeu pentru toți acești ani”, spune artistul despre cea mai importantă aniversare a sa.