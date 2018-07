NOUL DUSTER îi impresionează pe toți: Cumpărătorii de mașini ieftine nu au avut niciodată ceva mai bun

Dacia Duster are un pret de pornire in Marea Britanie de 9.995 de lire sterline. In tara noastra, pretul de pornire este de 12.450 de euro.

Author: Mihai Voican | Sursa: Ziare.com | Publicat: 06.07.2018, 9:50 | Actualizat: 06.07.2018, 9:50