Polonia și România, două țări în derivă. Asemănari și deosebiri între Dragnea și Kaczynski

In Polonia, populismul a venit pe neasteptate intr-o dimineata cetoasa de aprilie a anului 2010. In apropiere de orasul Smolensk, Rusia, un avion Tupolev TU-154 (foto)rateaza aterizarea si se prabuseste in padurea din apropierea pistei.

Presedintele Poloniei, Lech Kaczynski, alaturi de sotia sa si de alti 94 de oficiali ai statului polonez, parlamentari si membrii ai echipajului, isi pierd viata. A fost o tragedie peste care poporul polonez n-a reusit sa treaca, iar de atunci tara care nu a fost afectata de nicio criza economica de la prabusirea comunismului se zvarcoleste intr-o profunda criza morala si politica.

Jaroslaw Kaczynski, fratele geaman al presedintelui mort in accidentul aviatic, conduce formatiunea Lege si Justitie care a castigat alegerile din 2015, bazandu-se pe un discurs populist, anti-european si cultivand teoria conspiratiei cum ca accidentul aviatic a fost provocat de Vladimir Putin si de serviciile secrete din Rusia.

