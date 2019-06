“Nu ne puteam imagina atâta ură. M-am CUTREMURAT!”

“Din punct de vedere politic, Dragnea a obținut pentru PSD un scor extraordinar în 2016. Era, ca și lider de partid, un foarte bun organizator, ca și om politic avea această înclinare pe unde să conducă partidul. Acum însă s-a acumulat multă ură, nu ne puteam imagina atâta ură. Am văzut doar ură. Am fost la Iași, am încercat să vorbim cu oamenii de acolo, oamenii care urau PSD-ul. Le spuneam colegilor, că pe mine mă cutremură și modul în care se raportează la lider și, din păcate aceste lucruri se vor răsfrânge asupra partidului”, a precizat Dăncilă la TVR.

Întrebată când și-a dat seama că PSD a pierdut alegerile, Dăncilă a răspuns: “Când am văzut prezența la vot, am simțit că oamenii aveau multe lucruri de reproșat. Înainte de anunțarea rezultatelor, am sunat mai mulți miniștri, pentru a fi mai mulți colegi. Rezultatul a fost năucitor, ne-am dat semaa că a fost mai rău decât de așteptam. Primul lucru care mi-a venit în minte a fost să vedem care sunt motivele pentru care am fost sancționați și cum putem să reglementăm aceste lucruri. Ne așteptam la scor mai mic, dar nu la 22-23 la sută”.