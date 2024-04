Olaf Scholz discută cu Xi Jinping, la finalul unei vizite de trei zile în China, despre o ”pace dreaptă” în Ucraina

”Întâlnirea mea cu preşedintele Xi va aborda de asemenea felul în care putem contribui mai mult la o pace dreaptă în Ucraina”, a scris pe X Scholz.

A avut loc ”un schimb intensiv între guvernele noastre de la ultima mea vizită în China”, apreciază el.

Presa de stat chineză scrie că Olaf Scholz a fost primit de către Xi Jinping marţi dimineaţa (ora locală), la finalul vizitei de trei zile pe care o efectuează în China, primul partener comercial al Germaniei, în compania unei importante delegaţii din care fac patrrte miniştri şi şefi de întreprinderi.

Această vizită ontervine în contextul în care Xi Jinping nu a condamnat niciodată în mod explicit Războiul rus în Ucraina.

Xi Jinping este criticat dur în Occident din cauza apropierii pe care o afişează faţă de Moscova şi de preşedintele rus Vladimir Putin.

Olaf Scholz efectuează această vizită în China în contextul în care Uniunea Europeană (UE) a declanşat o serie de anchete împotriva Chinei, pe care o acuză de faptul că falsifică piaţa europeană pe care o inundă cu produse ieftine.