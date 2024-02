Producătorul de hârtie Pehart Grup a investit peste 8 milioane de euro într-o linie nouă de conversie pentru produse destinate utilizării în afara casei

”Pehart Grup, una dintre cele mai mari companii producătoare de hârtie tissue din sud-estul Europei, pătrunde pe piaţa produselor Away from Home. Compania românească lansează brandul Sovio, care va reuni într-o primă etapă 18 produse, printre care prosoape de hârtie, cearşafuri din hârtie pentru cabinete cosmetice şi medicale, şerveţele şi hârtie igienică în formate dedicate spaţiilor din zona AfH. Produsele din brandul SOVIO sunt destinate utilizării în zona de sănătate şi asistenţă medicală, restaurante, hoteluri, instituţii publice, în industria alimentară şi spaţiile industriale, în toalete din locaţii publice”, anunţă compania.

Investiţia Pehart Grup în noua linie de conversie care este operaţională încă de la finalul anului trecut depăşeşte 8 milioane de euro.

”Unul dintre obiectivele majore de business pentru anul trecut a fost pătrunderea Pehart Grup pe piaţa Away from Home. Hârtia are un grad ridicat de puritate şi rezistenţă, iar tehnologiile cu care este utilată linia de conversie conferă produselor capacitate ridicată de absorbţie, elasticitate şi grad sporit de fineţe. Folosim în producţie doar celuloză certificată FSC, amestec fibros de celuloză din răşinoase, foioase şi eucalipt, fără niciun alt adaos de material reciclat sau fibre mecanice. Şi pentru că provine din păduri special crescute pentru producţia de hârtie, nu are impact negativ asupra mediului. În acest moment, brandul Sovio este destinat pieţei interne, dar într-un orizont de timp mediu nu excludem pătrunderea pe pieţe externe”, spune Gabriel Stanciu, general manager Pehart Grup.

În 2023, Pehart Grup a realizat investiţii de peste 20 milioane de euro, pentru diversificarea portofoliului, creşterea capacităţii de export şi eficientizarea energetică a liniilor de producţie. Compania a lansat produse de hârtie umedă sub brandul Pufina, un segment de nişă pe piaţă în acest moment, dar aflat într-un trend ascendent.

”Brandul SOVIO reprezintă un exemplu concret al aplicării practicilor sustenabile în industrie. Pe lângă aprovizionarea responsabilă, ecologică, cu celuloză, maşinile care fabrică hârtia tissue au fost retehnologizate în ultimii doi ani astfel încât eficienţa energetică să fie optimizată”, explică Ovidiu Hoza, national & export sales manager al Pehart Grup şi managerul diviziei AfH.

Pehart a alocat anul trecut 12 milioane de euro optimizării performanţelor energetice ale liniilor de producţie din cele două fabrici din Petreşti-Sebeş şi Dej. Procesul de modernizare şi retehnologizare a maşinilor pentru producţia de hârtie tissue a urmărit scăderea consumului de energie cu 20% pentru fiecare maşină în parte, iar la nivel de companie, economia de resursă energetică ajungând la 10%. Procesul de retehnologizare a capacităţilor de producţie va continua şi în 2024, obiectivul fiind obţinerea calităţii premium a produselor cu un consum optimizat de energie.

”Acestea sunt etapele unui plan ambiţios de dezvoltare prin care urmărim consolidarea poziţiei Pehart Grup pe piaţa internă şi cea europeană. Ne dorim să continuăm investiţiile în fabricile noastre, în tehnologii de ultimă generaţie care ne ajută să obţinem calitate superioară cu preţuri de producţie competitive”, mai spune Gabriel Stanciu.

Compania, a cărei istorie începe în urmă cu aproape 200 de ani, fiind cea mai veche fabrică de hârtie din România, produce aproximativ 40% dintre toate produsele din hârtie existente în magazinele româneşti. Anual, în fabricile din Petreşti-Sebeş şi Dej, sunt produse 100.000 de tone de hârtie tissue, iar capacitatea de procesare a produselor finite se ridică la peste 75.000 tone. 35% din totalul producţiei este în acest moment exportată, iar restul este vândut în ţară.

Cu o tradiţie de 187 de ani, Pehart Grup este unul dintre cei mai mari producători de hârtie din Europa de Sud-Est. Compania care a pornit ca o afacere antreprenorială este prezentă cu produsele sale de uz casnic şi uz industrial în 19 ţări din centrul, estul şi sudul Europei (Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Croaţia, Slovenia, Serbia, Bosnia, Herţegovina, Muntenegru, Bulgaria, Macedonia, Ucraina, Grecia, Cipru, Israel, Rep. Moldova, Germania, Albania).

Pufina, Alint şi Altessa fac parte din portofoliul Pehart Grup. De asemenea, compania produce jumbo rolls, role uriaşe de hârtie, folosite în procesul de converting în produse de hârtie pentru uz casnic şi uz industrial.