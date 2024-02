Profitul Maib a crescut cu 10% în 2023 susținut de creșterea portofoliului de credite retail

15 Februarie 2024. Maib, cea mai mare bancă din Moldova, raportează performanțe solide în 2023, realizând creștere pe fondul unui mediu economic și geopolitic provocator. Profitul net în 2023 a atins 1,25 miliarde MDL, echivalentul a 63,6 milioane EUR (cursul de schimb mediu 2023: 19,6431 MDL/EUR), realizând o creștere de 10% față de anul precedent. Activele totale au ajuns la 52,3 miliarde MDL, echivalentul a 2,7 miliarde EUR, în creștere cu 21% față de anul precedent. Creditul cu amănuntul a cunoscut o revenire, în special în a doua jumătate a anului, portofoliul de credite cu amănuntul ajungând la 8,5 miliarde MDL, în creștere cu 16% față de an.

Giorgi Shagidze, CEO maib:

„În 2023, maib a avut o performanță promițătoare. Într-un mediu plin de incertitudini economice, cadrul operațional puternic și rezistent al Băncii, combinat cu echipa sa talentată, a reușit să crească activele, să mărească cota de piață în toate domeniile, să plătească dividente și să genereze un profit net de 1,25 miliarde de lei pentru 2023, o creștere de 10% comparativ cu anul trecut. La maib, ne mândrim cu faptul că susținem economia moldovenească. 2023 a fost anul în care am adoptat oficial o strategie de sustenabilitate și un plan de acțiuni, am deschis noul nostru sediu maib park, am emis prima ofertă de obligațiuni corporative după aproape douăzeci de ani și am semnat un acord de împrumut senior cu IFC, ca să numim doar câteva repere. Un aspect important este că am devenit o bancă digitală, ajungând astfel la cifra de 60% dintre clienții noștri care folosesc aplicația maibank. Sunt cu adevărat mândru de ceea ce am reușit să realizăm în 2023 și nu am nici o îndoială că vom continua să facem lucruri extraordinare aici la maib.”

Statistici cheie maib 2023:

• Profitul net a ajuns la 1,249 de milioane MDL în anul fiscal 2023, echivalentul a 63,6 milioane euro (cursul mediu de schimb 2023: MDL/EUR 19.6431), în creștere de la 1,135 de milioane MDL în anul fiscal 2022, echivalentul a 57 de milioane euro (MDL/EUR 19.8982), ceea ce reprezintă o rată de creștere anuală de 10%;

• ROE (Return on Average Equity) s-a situat la 17,2% la 12 luni 2023, față de 18,6% în 12 luni 2022, reflectând o marjă netă a dobânzii în scădere din cauza scăderii rapide a ratei de bază;

• Statisticile privind cotele de piață la 31 decembrie 2023, au fost următoarele:

o Cota de piață în totalul activelor – 33.9%, în creștere cu 1,2 puncte procentuale față de anul precedent;

o Cota de piață în totalul împrumuturilor – 37,4%, în creștere cu 0,2 pp față de anul precedent;

o Cota de piață în totalul depozitelor – 34,3%, în creștere cu 1,2 puncte procentuale față de anul precedent;

• Numărul de utilizatori maibank a depășit 591 mii, în creștere cu 37% față de anul precedent;

• Din totalul depozitelor retail 66% au fost deschise online, în timp ce pentru creditele retail acest număr a fost de 56%.

Maib continuă să își urmărească obiectivul strategic de a se lista la o bursă internațională. În prezent, anumite puncte din legislația moldovenească nu fac posibilă o astfel de listare. Maib și-a suspendat activitatea privind listarea în așteptarea clarificării modificărilor legislative. Momentul în care vor avea loc aceste schimbări este incert. Banca continuă să colaboreze cu toate părțile interesate relevante pentru a asigura stabilitatea sistemului bancar.

Aspecte cheie Moldova:

• Creșterea economiei Moldovei se estimează a fi de 1,5% în 2023 în termeni reali, potrivit Ministerului Economiei;

• Pentru 2024 se prognozează o creșterea a economiei cu 3-4%, cu o inflație care se încadrează în ținta BNM de 5%;

• BNM a redus rata de bază de șapte ori consecutiv, până la 4,25% în februarie 2024, de la 21,5% în noiembrie 2022;

• Consiliul European a decis să deschidă negocierile de aderare cu Republica Moldova în decembrie 2023. Comisia Europeană va continua să monitorizeze progresele și conformitatea în toate domeniile legate de deschiderea negocierilor și va prezenta un raport Consiliului European până în martie 2024. Aceste evoluții ar putea duce la un referendum la sfârșitul anului 2024.

Despre maib

Maib este cea mai mare bancă din Republica Moldova, cu o pondere de 34,3% din depozite și 37,4% din credite în întregul sistem bancar la sfârșitul anului 2023. Banca are importanță sistemică și deservește aproape o treime din populația țării. Începând cu 2018, cel mai mare acționar al maib este HEIM, un consorțiu, care include Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Invalda INVL, un grup lider de gestionare a activelor din țările baltice și Horizon Capital, un fond de capital privat axat pe piețele emergente din Europa.