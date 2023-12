Program special de decembrie: Locuri de poveste pentru copii

Dacă mai crezi în povești și vrei să vadă și copiii tăi cum personajele basmelor prind viață, transformă zilele libere din decembrie cu aceste planuri de vizitat și vizionat.

Micul prinț, Povestea unei prietenii, la MINA (https://www.minamuseum.com/)

În perioada 1-31 decembrie 2023, la MINA Museum, poți vedea piesa de teatru digitală, imersivă realizată după povestea Micul prinț, Povestea unei prietenii.

Redescoperă Micul Prinț, una dintre cele mai cunoscute și citite cărți din lume, cu o poveste fermecătoare atât pentru copii, cât și pentru adulți, într-un nou spațiu imersiv inaugurat la MINA.

Printr-o interpretare modernă, spectacolul utilizează tehnologii precum motion tracking și efecte speciale cu chroma key pentru a aduce personajele la viață într-un mod inedit. Această producție multimedia captivantă reunește actori filmați și personaje animate, oferind o experiență fascinantă a poveștii clasice a Micului Prinț.

Folosind tehnologii de scenografie de ultimă generație, atât tradiționale, cât și digitale, piesă narează povestea magică a Prințului și a prieteniei sale cu un pilot. Pe parcursul poveștii, sunt dezvăluite secretele prieteniei și ale iubirii.

Piesa a fost deja prezentată cu succes în Dubai, Istanbul și Antalya, atrăgând peste 31.000 de vizitatori în doar câteva luni. Prin această adaptare modernă, spectacolul reprezintă un omagiu adus poveștii care anul acesta împlinește 80 de ani de la prima publicare a cărții.

Piesa este realizată de Illusionist Digital Art Studio, o echipă de artiști interdisciplinari, de new media art, din Turcia, premiată la nivel internațional, în competiții precum Muse Creative Awards din SUA, categoria Experiential & Imersive, Event Technology Awards din UK, categoria Best Technology Use, și Reddot Awards din Germania, categoria Communication Design Awards.

Program:

Miercuri – Vineri 17:00-21:00

Sâmbătă – Duminică 10:00-21:00

Durata piesei este de 40 de minute.

Preț: 50 de lei de persoană.

Expoziția Alice în Țara Minunilor 2023/24 (https://gardenoflights.com/ro/bucharest)

Expoziția Alice în Țara Minunilor din București este un eveniment în aer liber cu personaje, muzică și lumini colorate.

La Grădina Botanică, veți fi purtați într-o călătorie uimitoare în țara viselor, o grădină fermecată în care veți urmări aventurile pline de lumină ale micuței Alice, ale nebunului Iepure Alb, ale mereu zâmbitoarei Pisici Cheshire, ale Pălărierului Nebun și multe altele. De asemenea, o veți întâlni pe regina de Cupă și pe servitorii ei.

Pe lângă eroii menționați mai sus, vă așteaptă un loc de joacă luminat și multe atracții multimedia unice, cum ar fi fântâni și un pom de Crăciun.

Toată lumea poate lua parte la un joc distractiv pentru întreaga familie. Acesta este un joc special pentru a vă testa perceptivitatea și memoria. De asemenea, vor fi amplasate puncte foto în întreaga zonă de expoziție pentru a vă imortaliza vizita la grădina noastră unică de lumini.

Preț: de la 42 de lei.

Program: L-D (16.00-20.00)

Satul lui Moș Crăciun (https://satulluimoscraciun.ro/)

A fost odată ca niciodată satul lui Moș Crăciun… la Negrești, județul Neamț. Vizitarea parcului tematic se face ghidat de către spiridușii Moșului, în grupuri care nu pot depăși 30 de persoane pentru fiecare interval orar. Durata unui tur este de 30 de minute.

Dacă alegi să cumperi un card de acces pentru o anumită zi și un anumit interval orar te rugăm să respecți ora la care ai făcut programarea și să faci tot ce trebuie ca să te asiguri că ajungi cu cel puțin 30 de minute înainte de ora pe care ai selectat-o.

Program de funcționare:

Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri: 09.00 – 21.00

Sâmbătă și Duminică: 09.00 – 21.00

Prețuri

1. Tur de zi al parcului „Satul lui Moș Crăciun” de Luni până Duminică în intervalul 09:00 – 16:20 – 60 lei per copil/adult (copiii cu vârsta până în 2 ani au acces gratuit)

2. Tur de seară al parcului „Satul lui Moș Crăciun” de Luni până Duminică în intervalul 16:20 – 21:00 – 100 lei per copil/adult (copiii cu vârsta până în 2 ani au acces gratuit)

Vizita se face cu rezervare în prealabil!

Parcul de distracţii „Povestea Calendarului” (https://povesteacalendarului.ro/houses/casuta-brad)

La Porumbacu de Sus, la doar 40 de kilometri de Sibiu, la poalelele Munților Făgăraş, este deschis parcul tematic de distracţii şi aventuri pentru copii şi adulţi Povestea calendarului, amplasat în apropiere de cunoscutul Castel de Lut Valea Zânelor. Parcul cuprinde căsuţe de poveste, bazate pe denumirile tradiţionale româneşti ale lunilor anului.

Lunii decembrie îi corespunde Căsuța lui Undrea. În interiorul brăduțului este atelierul lui Moș Crăciun, unde într-o forfotă continuă, uneltele nu stau o clipă locului întregul an pentru că au milioane de jucării de meșterit. Odată ce sunt gata, ele coboară pe un tobogan de zăpadă și aterizează direct în sac, de unde Moșul știe el prea bine care unde trebuie să ajungă, în funcție de ce i-au scris copiii. În momentele de răgaz, se așază pe tron, lângă șemineu, alături de paharul de lapte și de castronelul cu biscuiți și se bucură de muzica lină care se aude de la pianul din colț.

Program: luni-vineri: 10.00-17.00. Sâmbătă și duminică: 10.00-18.00.

Preț: copii (3-10 ani): 15 lei, adulți: 25 lei.