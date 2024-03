Rehau Building Solutions: Piaţa locală a sistemelor de încălzire în pardoseală a ajuns la 90 milioane euro în 2023, peste 80% merge pe segmentul rezidenţial. Piaţa europeană a ajuns, anul trecut, la 1,1 miliarde euro

”În cursul anului precedent, piaţa locală a sistemelor de încălzire în pardoseală a atins o valoare de aproximativ 90 de milioane de euro”, conform datelor furnizate de Rehau Building Solutions, companie din domeniul instalaţiilor termice, sanitare şi de ventilaţie.

Astfel, România îşi consolidează treptat poziţia de jucător semnificativ pe piaţa europeană dedicată acestui segment, evaluată în anul precedent la aproximativ 1,1 miliarde de euro conform analizelor Global Market Insights (GMI).

„În 2023, piaţa specifică a înregistrat o contracţie de 10-15%, influenţată de diminuarea cu 20% a volumului de construcţii rezidenţiale noi la nivel naţional. Cu toate acestea, pentru anul în curs, ne aşteptăm la o stabilizare a pieţei, în special în contextul deblocării investiţiilor publice”, a declarat Laurenţiu Chiriac, head of building solutions la Rehau România.

Conform afirmaţiilor sale, piaţa de încălzire în pardoseală este dominată covârşitor de sistemele prin agent termic, urmate de cele electrice în mică măsură. Distribuţia între cele două tipuri de încălzire în pardoseală a rămas constantă în ultimii 3-5 ani, totodată, s-a putut observa o tendinţă de migraţie dinspre încălzirea prin radiatoare către cea în pardoseală. De asemenea, estimările Rehau indică faptul că peste 80% din piaţă este absorbită de segmentul rezidenţial, în timp ce sectoarele industriale şi de retail manifestă un interes tot mai crescut.

Astfel, România adoptă treptat trendul european, unde în 2022, conform studiului GMI, 65,8% din piaţă era destinată proiectelor rezidenţiale, iar restul se orienta, în principal, către proiecte comerciale.

„Similar altor domenii, românii au adoptat rapid inovaţia şi implementarea sistemelor eficiente. Tranziţia către surse de energie alternative, necesitatea clădirilor durabile şi a economisirii energetice rămân prioritare. În plus, alinierea cu politicile guvernelor europene şi programele de ajutor financiar, de exemplu cele din cadrul PNRR (Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României) privind construcţiile noi, dar şi renovările, vor reprezenta un pas esenţial pentru menţinerea unui nivel înalt al investiţiilor pe acest segment, implicit în domeniul încălzirii în pardoseală”, a subliniat Laurenţiu Chiriac.

De asemenea, este tot mai evidentă recunoaşterea, în rândul românilor, a importanţei unei calităţi îmbunătăţite a aerului interior, a eficienţei şi sustenabilităţii. Integrarea tot mai extinsă a tehnologiilor inteligente pentru clădiri va contribui semnificativ la progresul industriei de profil.

De fapt, noile tehnologii au un impact tot mai mare, sistemele de încălzire în pardoseală fiind adesea însoţite de soluţii smart home. Acestea nu numai că oferă uşurinţă în utilizare, ci contribuie şi la o mai bună gestionare a consumului şi la creşterea eficienţei energetice.

„Impactul tehnologiei digitale se resimte în toate sectoarele, iar domeniul încălzirii în pardoseală nu face excepţie”, a subliniat reprezentantul companiei.

Referitor la viitorul pieţei de sisteme de încălzire în pardoseală, Laurenţiu Chiriac exprimă convingerea că în următorii 5 ani, România ar putea atinge un ritm de creştere similar altor pieţe europene. Această evoluţie va fi stimulată, în special, de orientarea către sistemele inovative, cu o tendinţă crescătoare către locuinţele tip smart home. Atât în Europa, cât şi în România, se observă o accelerare rapidă către economia circulară, cu un accent deosebit pe politici eficiente energetic, unde încălzirea în pardoseală devine opţiunea principală. Aceasta nu doar datorită beneficiilor aduse de inovaţia tehnologică, ci şi prin reducerile semnificative regăsite în facturile de energie.

De asemenea, la nivel european, studiile indică faptul că ritmul de creştere anuală ar urma să fie de 4,9% până în 2032, ajungând la 1,65 miliarde de euro în 2031.

Grupul Rehau are o cifră de afaceri anuală de peste 4,5 miliarde de euro şi peste 12.000 de angajaţi în peste 150 de locaţii din întreaga lume. Rehau are o istorie de 27 de ani în România şi are în prezent 132 de angajaţi la nivel naţional. Cifra de afaceri a companiei a fost de aproximativ 57 de milioane de euro în 2022.