Cine e românul recompensat cu cel mai important Grammy în 2024! Omul din spatele succesului superstarului Taylor Swift a strâns 19 ”gramofoane”, cele mai respectabile premii din industria muzicală

Ieri, la Los Angeles, canadianul de origine română Șerban Ghenea a primit cel de-al 19-lea Premiu Grammy din prodigioasa sa carieră în showbiz-ul muzical american.

Unul dintre cei mai cunoscuți ingineri de sunet și mixaj din lume, Ghenea (53 de ani) a urcat pe scenă alături de vedeta Americii Taylor Swift, fiind cel ce a înregistrat albumul câștigător al anului ”Midnights”. Este primul profesionist din lumea muzicii (nu artist) care a câștigat de cinci ori premiul Grammy pentru ”albumul anului”, conform Billboard. Șerban Ghenea a mai câștigat premiul acestor categorii, pentru albumele „1989” și „Folklore” ale lui Swift, „25” al lui Adele și „24K Magic” al lui Bruno Mars. De asemenea, are și trei Latino Grammy, unu câștigat cu Shakira (”cel mai bun album al anului”, ”Fijacion Oral Vol.1”)

Șerban Ghenea este cel mai premiat român din showbiz-ul muzical mondial

Aproape necunoscut în țara unde s-a născut, România, Șerban Ghenea este cel mai premiat român din showbiz-ul muzical mondial. Muzicianul și inginerul de sunet ce a venit pe lume la București, și-a adus contribuția la peste 180 de cântece celebre la nivel mondial, iar multe au atins prima poziție în clasamente muzicale.

Cântece celebre ale lui Bruno Mars (”Girls like U”, ”One More Night”) , Justin Timberlake (”Can’t Stop The Feeling”), Maroon5 & Christina Aguilera (”Move’s Like Jagger”), Kate Peery (”Dark House”, ”California Gurls”) ori Ariana Grande (”Rings”) sunt mari succese înregistrate și mixate de Șerban Ghenea și fiul acestuia, Alex Ghenea, piese care au ajuns fruntea Billboard, cel mai cunoscut clasament muzical din lume.

La aproape 10 ani Șerban Ghenea a ajuns în Canada împreună cu părinții săi, care au reușit să emigreze din România comunistă. Înainte să se mute în Los Angeles, Statele Unite ale Americii, unde are un celebru complex de studiouri de mixaj și producție muzicală, Șerban a studiat la Concordia University, apoi la Universitatea Mc Gill din Monteal.

Pasiunea sa pentru producție muzicală și talentul în audio enginnering l-au recomandat celor mai mari artiști din ultimii 20 de ani, începând cu Michael Jackson, Janet Jackson, Shakira, Beyonce, Rihanna, Adele, Justin Timberlake, Usher, Carlos Santana, Rod Steward, Bjork, Lavril Lavigne, Pink, Thirty Seconds to Mars ori Bruno Mars.